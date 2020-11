«Anonymes Zürcher Stadtoriginal» – Der «Plakatschreiber» ist gestorben Leo Elsener hat Jahre lang Plakat- und Baustellenwände mit einem blauen Filzstift beschrieben. Nun ist er im Alter von 74 Jahren gestorben. Corsin Zander

Leo Elsener vor einer von ihm beschriebenen Baustellenwand. Foto: Doris Fanconi

Am vergangenen Montag ist Leo Elsener im Alter von 74 Jahren gestorben. Seine Beisetzung fand im engsten Familienkreis statt. Seinen Namen kannten wenige. Doch sein Werk, Hunderte in Schnürchenschrift mit Filzstift geschriebene und mit Herzen oder Davidstern verzierte Bibelzitate, dürften viele Zürcherinnen und Zürcher kennen. Er schrieb sie an zahlreiche Plakat- und Baustellenwände zwischen der Bahnhofstrasse und dem Bahnhof Stadelhofen.

Die NZZ hatte Elsener einst ein «anonymes Zürcher Stadtoriginal» genannt. Zwei Mitarbeiter am Psychologischen Institut der Universität Zürich sammelten sechs Jahre lang Fotos der Sprüche, die der «Plakatschreiber» hinterliess, und analysierten diese.