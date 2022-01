Ein Jahr Joe Biden im Weissen Haus – Der Präsident redet und regiert am Volk vorbei Nur noch eine Minderheit der Amerikaner ist der Meinung, dass Biden ein guter Präsident ist. Die Mehrheit ist überzeugt, er schere sich nicht um ihre Probleme, und hält seine bisherige Amtszeit für einen Fehlschlag. Hubert Wetzel aus Washington

Die Hälfte der Amerikaner sagen, sie seien «frustriert» und «enttäuscht»: Präsident Joe Biden bei einem Auftritt im Weissen Haus. Foto: Brendan Smialowski (AFP)

Es war, wie einige Medien schrieben, eine «höllische Woche» für Joe Biden – a week from hell. Der Oberste Gerichtshof urteilte gegen die von ihm geplante Covid-Impfpflicht in Firmen. Die Regierungsstatistiker veröffentlichten die aktuelle Inflationsrate: sieben erschreckende Prozent. Und dann waren da Joe Manchin und Kyrsten Sinema, die ewigen Quälgeister im Senat, die wieder einmal ein Gesetz von Biden blockierten, in diesem Fall die Wahlrechtsreform. Manchin und Sinema sind zwar Demokraten, aber sie kippen trotzdem ständig Sand ins Getriebe von Bidens Regierungsmaschine.