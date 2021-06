Hier trainieren Sie Ihr Hirn – Der rätselhafte Stern Testen Sie Ihre mathematischen Fähigkeiten in unserer Reihe für kluge Köpfe. Joachim Laukenmann

Die Sonne ist ein immer noch rätselhafter Stern. Hier eine Aufnahme der circa eine Million Grad Celsius heissen Sonnenatmosphäre. Die Aufnahme machte der Extreme Ultraviolet Imager (EUI) an Bord der Raums o nde Solar Orbiter der Europäischen Weltraumorganisation (ESA). Foto: Solar Orbiter / EUI Team / ESA & Nasa; CSL, IAS, MPS, PMOD/WRC, ROB, UCL/MSSL

In der Folge 233 des «Zahlendrehers» handelt eine Aufgabe von Zahlen in einem Stern. Bei der anderen sind zwei spezielle, aufeinanderfolgende Zahlen gesucht. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtsler haben, teilen Sie diese gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Bekanntgabe der Lösungen ab. Viel Spass beim Knobeln!

Der rätselhafte Stern

Schreiben Sie Zahlen von 1 bis 12 in die Einheitsdreiecke der Figur unten, und zwar so, dass die Summe der vier Zahlen in jedem Dreieck mit der Seitenlänge 2 gleich 20 ist:

Aufeinanderfolgende Zahlen

Zwei aufeinanderfolgende (mindestens zweistellige) Zahlen sind die Summen der Kubikzahlen ihrer Ziffern. Welche Zahlen sind es?

Hinweis: Diese Aufgabe soll ohne Hilfe des Computers gelöst werden.

Lösungen, frühere Folgen und Quelle der Aufgaben

Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

