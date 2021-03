Zahlendreher – Der rätselhafte Würfel Testen Sie Ihre mathematischen Fähigkeiten in der Folge 222 des Zahlendrehers. Joachim Laukenmann

Würfel vom Kulturstadtlabor im Rosengarten, Winterthur. Foto: Heinz Diener

Diese Woche geht es in einer Aufgabe darum, durch Rechenoperationen die Zahl 2021 zu bekommen. In der anderen gilt es, gewisse Zahlen an die Ecken eines Würfels zu platzieren. Viel Spass beim Knobeln – wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.

2021

Man hat folgende Ziffern zur Verfügung:

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vor jeder Ziffer können die Rechenoperationen Plus, Minus oder Mal gesetzt werden. Auch Klammern stehen zur Verfügung. Das Ziel ist es, 2021 zu bekommen.

Der rätselhafte Würfel

Setze in jeden Eckpunkt eines Würfels eine natürliche Zahl, und zwar so, dass alle 8 Zahlen verschieden sind und das Produkt der Zahlen in den vier Eckpunkten der sechs einzelnen Flächen gleich ist.

Lösungen, frühere Folgen und Quelle der Aufgaben

Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Die Folge von letzter Woche gibt es hier. Die Lösungen finden Sie kommenden Donnerstag in unserem Lösungsartikel. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtsler haben, teilen Sie sie gern unten. Sehen Sie aber bitte von den Lösungen ab.