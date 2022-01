Neuer Kultur- und Gastrobetrieb – Der Rank lockt mit Jazzkonzerten und Saisongemüse ins Niederdorf Ein junges Team, viel Kultur und eine ambitionierte Küchenchefin: Das neue Lokal Rank ist eine gute Gelegenheit, um wieder einmal die Flaniermeile zu besuchen. Claudia Schmid

Die Küche (r.) im Rank mitten im Niederdorf ist hell erleuchtet. Foto: Andrea Zahler

Das Licht ist gedimmt, Stühle und Tische sind nachtblau: Das ist gewollt, denn das Lokal ist auch ein Konzertraum: Nach dem Abendessen finden hier auf der kleinen Bühne zwischen Donnerstag und Samstag Gigs von Jazzbands oder Singer/Songwriterinnen statt. Essensgäste können sitzen bleiben und nach dem Essen für 20 Franken Aufpreis einem Konzert lauschen.

Der Rank, eine «Begegnungsstätte für Kunst und Kulinarik» im ehemaligen Stripclub Calypso an der Niederdorfstrasse, wurde vor wenigen Wochen eröffnet. Benannt ist sie nach der gegenüberliegenden Gasse Am Rank. Auch ein Imbiss mit Take-away-Essen gehört zum Betrieb. Geöffnet ist das Restaurant vorerst nur Abends – ausser am Samstag, dann gibt es einen empfehlenswerten Brunch.