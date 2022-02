Essay zum Schweizer Mini-Freedom-Day – Der ranzige Duft der Freiheit Nun ist sie also da, die grosse Turbo-Lockerung. Doch so richtig in Festlaune ist niemand. Erst lehnten wir die Isolation ab, nun fremdeln wir mit der Freiheit. Meinung Ane Hebeisen

Wann begeben wir uns wieder voller Freude in eine grosse Menschenmenge? Oper für Alle auf dem Zürcher Sechseläutenplatz im Sommer 2018. Foto: TA/Urs Jaudas

Jetzt hat also auch die Schweiz ihren Mini-Freedom-Day. Und eigentlich müssten wir ja nun Street-Parade-artig auf die Strassen stürmen, wildfremde Menschen umarmen – zur Feier des Tages womöglich gar unser Vogelkostüm der vorvergangenen Fasnacht hervorkramen: Denn «Freedom Day», das klingt nach Festlichkeit. Nach Befreiung aus jahrelanger Unterjochung. Nach einem Tag, an dem Salutschüsse in den Himmel gefeuert werden und Fabienne Louves im Konfettiregen die Schweizer Hymne in ein güldenes Mikrofon schmettert.