Kampf um Afghanistan – Der rasante Vormarsch der Taliban Seit dem Abzug der internationalen Truppen hat die radikalislamische Gruppierung innert wenigen Tagen sechs Provinzhauptstädte eingenommen. Eine Übersicht über die Lage in Afghanistan.

Afghanische Sicherheitskräfte und Angehörige einer privaten Miliz sichern die Stadt Herat nach heftigen Kämpfen. (7. August 2021) Foto: Jalil Rezayee (Keystone)

Die radikalislamischen Taliban haben am Montag die sechste afghanische Provinzhauptstadt innerhalb weniger Tage erobert. Seit Beginn des Abzugs der internationalen Truppen im Mai verzeichnen sie einen rasanten Vormarsch.

Heftige Kämpfe

Anfang Mai beginnen die USA und ihre Nato-Verbündeten mit ihrem Abzug aus Afghanistan. In der südlichen Provinz Helmand beginnen daraufhin heftige Gefechte zwischen Taliban-Kämpfern und Regierungstruppen. Die Taliban erobern Burka in der nördlichen Provinz Baghlan.

Am 8. Mai werden bei einem Anschlag vor einer Mädchenschule in Kabul 85 Menschen getötet, die meisten davon Schülerinnen. Die Regierung macht die Taliban für die Bluttat verantwortlich.

Afghaner, die wegen der Kämpfe geflüchtet sind, suchen Schutz in einem öffentlichen Park in Kabul. (9. August 2021) Foto: Rahmat Gul (Keystone)

Mitte Juni melden die Taliban die Eroberung mehrerer Bezirke in den nördlichen Provinzen Farjab, Tachar und Badakhshan. Die Regierungsarmee zieht sich aus mehreren Gebieten zurück.

Grenze zu Tadschikistan

Die Taliban übernehmen die Kontrolle über den wichtigen Grenzübergang Shir Khan Bandar an der Grenze zu Tadschikistan. Das zentralasiatische Nachbarland lässt daraufhin die Kampfbereitschaft seiner Streitkräfte überprüfen.

Auch weitere Verbindungsstrassen nach Tadschikistan fallen in die Hand der Islamisten. Die Taliban erobern mehrere Bezirke nahe Kunduz.

US-Truppen verlassen Bagram

Am 2. Juli verkünden die USA den Abschluss des Abzugs aller US- und Nato-Truppen vom Luftwaffenstützpunkt Bagram, dem grössten des Landes. Von dort aus hatten die US-Truppen zwei Jahrzehnte lang ihre Einsätze in dem Land gesteuert.

US-Soldaten übergeben eine Militärbasis an die afghanische Nationalarmee. (2. Mai 2021) Foto: Ministry of Defence (Keystone)

Nur zwei Tage später erobern die Islamisten den Bezirk Panjawi in der Provinz Kandahar, Gründungsort und frühere Hochburg der Taliban.

Grenzen zum Iran und zu Pakistan

Am 9. Juli verkünden die Taliban die Einnahme des grössten Grenzübergangs Richtung Iran, Islam Qala.

Lastwagen mit Ware für Afghanistan warten auf die Wiedereröffnung der Grenze in Chaman, Pakistan. (9. August 2021) Foto: Akhter Gulfam (Keystone)

Am 14. Juli übernehmen die Islamisten die Kontrolle über den Grenzübergang Spin Buldak an der Grenze zu Pakistan.

Auch Menschen warten auf die Öffnung der Grenze. (9. August 2021) Foto: Akhter Gulfam (Keystone)

Am 22. Juli erklären die Taliban, 90 Prozent der Landesgrenzen befänden sich unter ihrer Kontrolle. Die Regierung dementiert dies, von unabhängiger Seite sind die Angaben nicht zu überprüfen.

Offensive auf Provinzhauptstädte

Am ersten August-Wochenende konzentrieren sich die Angriffe der Taliban auf grössere Städte. Mindestens drei Provinzhauptstädte – Lashkar Gah, Kandahar und Herat – werden angegriffen. Die USA und Grossbritannien werfen den Islamisten mögliche Kriegsverbrechen und «Massaker an Zivilisten» in der Stadt Spin Buldak vor.

Am 3. August verüben die Taliban einen Anschlag auf den afghanischen Verteidigungsminister und mehrere Abgeordnete in Kabul, acht Menschen werden dabei getötet, der Minister überlebt.

Das Begräbnis von Dawa Khan Menapal, dem Chef des Pressinformationsamts der afghanischen Regierung. (7. August 2021) Foto: Rahmat Gul (Keystone)

Am 6. August erschiessen Taliban-Kämpfer in einer Moschee in Kabul den Chef des Presseinformationsamts der Regierung. Am gleichen Tag erobern sie die erste Provinzhauptstadt, Zaranj, im Südwesten des Landes.

Die Kämpfe um Kunduz haben ihre Spuren hinterlassen. (8. August 2021) Foto: Abdullah Sahil (Keystone)

Einen Tag später fällt die nördliche Provinzhauptstadt Sheberghan in die Hände der Islamisten, keine 24 Stunden später gefolgt von den Provinzhauptstädten Kunduz, Sar-i-Pul und Taloqan im Norden.

Neu weht über dem Hauptplatz von Kunduz eine Taliban-Flagge. ( 8. August 2021). Foto: Abdullah Sahil (Keystone)

Am 9. August nehmen die Taliban kampflos die Provinzhauptstadt Aibak im Norden ein. Die Stammesältesten hätten die Behörden nach den wochenlangen Gefechten in den Randbezirken der Stadt gebeten, weitere Gewalt zu verhindern, erklärte Vize-Gouverneur Samangani. «Der Gouverneur hat das akzeptiert und alle Truppen aus der Stadt abgezogen.» Ein Taliban-Sprecher bestätigte die Einnahme der Stadt.

Sorge um Mazar-i-Sharif

Sollten die Taliban auch die wirtschaftlich bedeutsame Stadt Mazar-i-Sharif, Hauptstadt der Provinz Balkh, einnehmen, wäre dies ein harter Schlag für die Regierung. Damit würde Kabul die Kontrolle über den Norden des Landes endgültig verlieren.

In Mazar-i-Sharif, der grössten Stadt im Norden Afghanistans, befand sich während des internationalen Kampfeinsatzes das grösste Feldlager der deutschen Bundeswehr.

Deutsche Bundeswehrsoldaten landen nach ihrem Abzug aus Afghanistan mit einer Maschine der Luftwaffe auf dem Militärflugplatz Wunstorf. (30. Juni 2021) Foto: Hauke-Christian Dittrich (Keystone)

Ein Taliban-Sprecher erklärte, die Kämpfer seien bereits in die Stadt eingedrungen. Behördenvertreter und Bewohner bestritten dies jedoch. Demnach begrenzten sich die Gefechte auf die umliegenden Bezirke. «Der Feind versucht, durch seine Propaganda die öffentliche Meinung zu verfälschen und die Zivilbevölkerung in Angst zu versetzen», erklärte die Provinzpolizei von Balkh.

Der Ex-Gouverneur von Balkh, Ata Mohammed Noor, der grossen Einfluss im Norden hat, kündigte Widerstand «bis zum letzten Tropfen Blut» an. «Ich ziehe es vor, in Würde zu sterben, als in Verzweiflung zu sterben», schrieb er auf Twitter.

Ata Mohammad Noor in einem Interview mit Associated Press in seinem Haus in Mazar-i-Sharif. (8. Juli 2021) Foto: Rahmat Gul (Keystone)

Auch im Süden des Landes lieferten sich die Taliban heftige Kämpfe mit dem afghanischen Militär. Seit Wochen versucht die Miliz dort, Kandahar und Lashkar Gah einzunehmen. «Wir räumen Häuser, Strassen und Gebäude, die von den Taliban besetzt sind», sagte General Sami Sadat von der afghanischen Armee, der mit seinem Korps in Lashkar Gah kämpft.

Hunderte Taliban-Kämpfer wurden nach Angaben des Verteidigungsministeriums in den vergangenen 24 Stunden getötet oder verletzt. Allerdings übertreiben beide Seiten die kaum überprüfbaren Opferzahlen für gewöhnlich.

AFP/sep

