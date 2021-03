Demonstrieren keine Einigkeit: Natalie Rickli, Silvia Steiner und Mario Fehr (v. l.). Foto: Urs Jaudas

Eine vom Kanton Zürich in Auftrag gegebene Untersuchung stellt dem Regierungsrat in einem Punkt kein gutes Zeugnis aus: Gesundheitsvorsteherin Natalie Rickli habe ihre Kolleginnen und Kollegen ungenügend informiert. Zugleich sei sie alleingelassen worden. Oder anders ausgedrückt: Es fehlte der Regierung an einer gemeinsamen Strategie.

Untersucht wurde die erste Phase der Corona-Krise von Ende Januar bis Mitte Juni 2020 (lesen Sie hier mehr dazu). Hat die Regierung nun ein Jahr später aus ihren Fehlern gelernt?

Zwei jüngst diskutierte Entscheide sprechen dagegen.