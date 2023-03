Erdbeben in der Türkei – Der Retter vom Bosporus Erdinç Turan, leitender Feuerwehrmann in Istanbul, war im Erdbebengebiet im Einsatz. Besuch bei einem Mann, dem das Geräusch der Leichensäcke nicht mehr aus dem Kopf geht. Raphael Geiger aus Istanbul

502 Menschenleben hat er mit seinem Team gerettet: Erdinç Turan beim Einsatz nach dem schweren Erdbeben. Foto: PD

Von einem Mädchen erzählt er lange, er ist ein bisschen stolz auf die Geschichte. Ein Gebäude in Antakya, der türkischen Stadt, die nach den Erdbeben einer Trümmerlandschaft gleicht. Sieben Stockwerke hatte das Haus gehabt, die drei unteren waren kollabiert. Am achten Tag nach den Beben hörten die Retter in den Trümmern eine Stimme.