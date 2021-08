Kommentar zur Roten Fabrik - Der revolutionäre Geist ist zurück

Kommentar zum «Putsch» in der Roten Fabrik – Der revolutionäre Geist ist zurück Dass die Jungen im alternativen Kulturzentrum wieder mehr zu sagen haben, passt in dessen Geschichte. Meinung David Sarasin

Seit 40 Jahren ist die Rote Fabrik Hort für die alternative Kulturszene in der Stadt Zürich. Foto: Andrea Zahler

In der Roten Fabrik ist es zu einer Revolution gekommen. Sechs von neun Vorstandsstellen wurden neu besetzt, viele Alteingesessene durch Junge ersetzt.

Für die einen war dies ein Putsch, der unter Missachtung demokratischer Strukturen zustande kam; für die anderen stellt die Neuausrichtung genau jene gesunde Erneuerung dar, die ein Ort wie die Rote Fabrik braucht.

Klar ist: Dieser Machtwechsel passt zur Geschichte der Roten Fabrik. «Leben in die Tote Fabrik» lautete der Slogan der Jugendlichen im Jahr 1980. Die Strassenschlachten und politischen Kämpfe hatten damals nur ein Ziel: Freiraum, in dem die jungen Erwachsenen autonom handeln konnten. Dies in einer Stadt, in der es vor 40 Jahren fast keinen Freiraum gab.