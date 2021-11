Verlosung – Der Ring an 1 Abend Gewinnen Sie Tickets für Loriots ganz eigene Version von Wagners «Ring» im KKL Luzern

Bild aus: «Loriot: Spätlese» ZVG

Frei nach dem Motto «Was Sie schon immer über Siegfried wissen wollten» schuf Loriot seine ganz eigene Version von Wagners «Ring». Amüsant und scharfsinnig bringt die kurzweilige Zusammenfassung der vier Opern endlich Licht in die komplizierte Handlung und rückt den göttlichen Verstrickungen mit Witz und Hintersinn zu Leibe – nicht als Persiflage, sondern als geistreiche und launige Einführung. Die Erkenntnisse des beliebten Humoristen sind dabei nicht nur für Opern-Neulinge, sondern auch für Wagner-Kenner eine reine Freude. Loriot hat seinen «Ring an 1 Abend» oft und gerne selbst zur Aufführung gebracht. Nun führt mit Jan Josef Liefers einer der beliebtesten deutschen Schauspieler durch den Abend.

Die SonntagsZeitung verlost 16 x 2 Tickets in der 1. Kategorie à 160 Franken für Loriots «Ring an 1 Abend» am Montag, 17. Januar 2022, um 19.30 Uhr, im KKL Luzern.

Als Gerichtsmediziner Dr. Boerne lässt sich Liefers im Münster-«Tatort» seit bald 20 Jahren mit Wagner-Opern die Arbeit versüssen und neckt seine Kollegin dabei ewig stichelnd als «Alberich». Doch statt den Boerne zu geben, begibt sich Jan Josef Liefers an diesem Abend mit Loriots Text voll und ganz in Wagners Welt der Nibelungen. Der musikalische Teil mit den wesentlichen Szenen aus «Das Rheingold», «Die Walküre», «Siegfried» und «Götterdämmerung» wird von der Staatskapelle Weimar unter der Leitung von Heiko Mathias Förster bestritten. Ihnen steht ein hochkarätiges Sängerensemble aus elf Solisten zur Seite. Wagners «Ring» in gut drei Stunden – kann das gut gehen? Ja, es kann!

Jan Josef Liefers, Sprecher mit der Staatskapelle Weimar und 11 hochkarätigen Gesangssolisten Heiko Mathias Förster, Leitung

Jan Josef Liefers ZVG

So nehmen Sie teil

Per Telefon (CHF 1.50/Anruf)

Rufen Sie an und teilen Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse mit: Tel. 0901 500 071

Per SMS (CHF 1.50/SMS)

Senden Sie eine SMS mit dem Code SZ1 sowie Ihrem Namen und Ihrer Adresse an die Nr. 3113

Per Internet

Nehmen Sie unter folgendem Link teil: https://www.share-solution.ch/sz/leserangebot1

Teilnahmeschluss: Mittwoch, 1. Dezember 2021

Teilnahmebedingungen:

Mehrfachteilnahmen sind nicht zugelassen und werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Bestimmungen unter www.share-solution.ch/teilnahmebedingungen-tamedia einverstanden.