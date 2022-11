Ein Besuch bei Phänomen Tony Hawk – Der Ruhm hat ihn verändert: «Er ist eine der schlimmsten Drogen» Selbst in der Karriere des berühmtesten Skateboarders der Welt ist nicht alles Gold, was glänzt. Wir haben den coolen Kalifornier getroffen. Marcel Rohner

Mit 18 schon der Grösste: Ein junger Tony Hawk auf der Halfpipe, die er sich in seinem Garten bauen liess. Foto: Paul Harris (Getty Images)

Sportlerkarrieren sind vergänglich. In manchen Disziplinen enden sie früher, in anderen später, sie treffen sich darin, dass dieses Ende unvermeidbar ist. Und wenn es dann einige Jahre her ist, stellt man sich hin und wieder die Frage: Was machen eigentlich die Helden aus der Kindheit? Was macht eigentlich …