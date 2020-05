Sommerwetter an Auffahrt – Der Run auf die Zürcher Ausflugsziele Nach dem Lockdown ist vor dem Gedränge – zumindest fast. Das schöne Wetter hat an Auffahrt Menschen in Scharen an Zürcher Ausflugsziele gelockt. Martin Huber

Eldorado für Velofahrer: Zürcher Ausflugsorte wie der Greifensee erwachten an Auffahrt aus der mehrwöchigen Lockdown-Starre. Foto: Sabina Bobst

Viele Leute, aber keine Kampfzone: So präsentiert sich die Situation am frühen Donnerstagnachmittag an der Schifflände Niederuster am Greifensee. Es wimmelt von Ausflüglern, Spaziergängern, Velofahrern, Böötlern und Hündelern. Aber die Atmosphäre ist entspannt, selbst vor dem Grillstand. Keine Hektik, die Warteschlange ist überschaubar.

Eine 40-jährige Velofahrerin aus der Stadt Zürich zeigt sich angenehm überrascht. Auf dem Veloweg rund um den Greifensee sei zwar viel los, aber für einen Feiertag mit schönem Wetter sei es «noch im Rahmen». Und im Vergleich mit dem Andrang auf der Zürcher Landiwiese sei es hier «geradezu entspannt». Sie und ihr Partner sind gerade deswegen aus der Stadt an den Greifensee geflüchtet, wie sie sagt.

«Eher entspannt»

Ähnlich äussert sich eine weitere Velofahrerin, eine 31-jährige Tierärztin aus Wallisellen. Zwar sei weiter vorne jeder Badeplatz besetzt. Aber auch sie schätzt, dass es auf dem Veloweg kein Gedränge gebe. «Letztes Wochenende war deutlich mehr los.» Das hänge wohl damit zusammen, dass es an Auffahrt viele Leute in die Berge gezogen habe. Oder ins Tessin.

Auch auf dem Wasser war einiges los: Ausflugsziel Greifensee in Uster an Auffahrt. Foto: Sabina Bobst

Die Stadtpolizei Uster hatte vorgesorgt – mit Absperrungen von Parkplätzen und Wiesen. «Das hat doch einige Externe von einer Reise an den Greifensee abgehalten», stellt Polizeikommandant Andreas Baumgartner fest. Er ist an diesem Nachmittag am See auf Patrouille und kontrolliert, ob sie die Polizeiabsperrungen und das Fahrverbot einhalten und nicht in zu grossen Gruppen zusammensitzen.

Die Stadtpolizei Uster war an Auffahrt gefordert. Kommandant Andreas Baumgartner auf einer Patrouille bei der Schifflände Niederuster. Foto: Sabina Bobst

«Die Leute halten sich grossmehrheitlich an die Regeln, aber man muss immer dranbleiben», sagt Baumgartner. Gerade fährt ein Mann mit seinem Citroen Jumper mit Thurgauer Nummernschildern bei der Schifflände vor – trotz Fahrverbot. Baumgartner stellt ihn zur Rede. «Normalerweise wäre jetzt ein Hunderter fällig», sagt er. Doch der Mann kann glaubhaft machen, dass er ein Boot einwässern muss. Er kommt ohne Busse davon. «Bussen sind die Ausnahme, vieles lässt sich im Dialog regeln», sagt Baumgartner. Wie am Mittwochabend, als seine Leute an einen Grillplatz in Greifensee gerufen wurden. «Dort hielten sich 30 Jugendliche auf, da mussten wird vorsprechen und die Gruppe zerstreuen.»

Mit einer gewissen Besorgnis blickt der Polizeikommandant auf den erwarteten Lockerungsschritt vom 8. Juni. Die Gefahr sei gross, dass es die Leute dann «so richtig tschätteren» lassen. Immerhin sei das Nachholbedürfnis in der Bevölkerung gross. Und dann drohten der Naturidylle Greifensee viel Lärm und Littering.

Die Riesenrutschbahn bleibt zu

«Daran könnte man sich direkt gewöhnen.» Das Ehepaar aus Winterthur, das am Donnerstagvormittag an einem Holztisch vor dem Ausflugsrestaurant Rosinli im Zürcher Oberland Platz genommen hat, hätte mit einem noch grösseren Ansturm gerechnet. Doch zumindest vor Mittag bleibt der Andrang in der bekannten Gartenbeiz oberhalb von Bäretswil noch überschaubar. «Ich finde es schön, dass nicht schon wieder gleich der Nächste neben oder hinter dir klebt», meint die Frau.

Auch das Berggasthaus Rosinli oberhalb von Bäretswil zog an Auffahrt sehr viele Ausflügler an. Foto: Sabina Bobst

«Offenbar sind die Leute vorsichtig geworden», meint ihr Mann, ein 55-jähriger Kantonsangestellter. Was ja auch wenig erstaunlich sei, da die Corona-Verhaltensregeln in den letzten Wochen gebetsmühlenartig wiederholt worden seien. «Jetzt ist es drin in den Leuten. Fragt sich nur, wie lange.»

Auf den Holztischen in der Rosinli-Gartenbeiz ist der 2-Meter-Abstand mit Klebebändern markiert – Corona-Regeln auf 824 Metern über Meer. Selbst die berühmte Riesenrutschbahn ist aus gesundheitspolizeilichen Gründen gesperrt.

«Jetzt ist es halt einfach so»

«Jetzt ist es halt einfach so, jetzt halten wir uns an die Regeln», meint ein 62-jähriger Biker aus Wetzikon am Nebentisch mit Entschiedenheit. Er fährt pro Woche rund fünfmal aufs Rosinli hoch. «Du kannst dich aufregen, du kannst demonstrieren gehen, aber das ändert nichts.»

Am Mittag zieht es auf dem Rosinli merklich an. Immer mehr Ausflügler treffen ein, die Tische füllen sich. Pächter Mathias Houdek zeigt sich am späten Nachmittag zufrieden: «Es war zwar kein Riesenansturm, aber wir waren sehr gut besucht.» Er sei froh, dass die Gäste nach dem Lockdown endlich wiederkämen – «hier oben verspüren sie offenbar keinerlei Corona-Angst». Seinen Gästen stellt Houdek ein gutes Zeugnis aus. Sie hätten sich gut an die Regeln gehalten. Ein paarmal habe er allerdings intervenieren müssen – weil die Ausflügler am Selbstbedienungsschalter die Distanzregeln nicht eingehalten hätten. «Es ist schon komisch, die Leute lesen es, aber im nächsten Moment ist es wieder wie weg», hat Houdek festgestellt.

Tische in der Gartenbeiz auf dem Rosinli waren wegen der Corona-Auflagen teilweise abgesperrt. Foto: Sabina Bobst

«Ist das nun der Corona-Express?», fragt eine Fahrgästin im Bus von Dielsdorf nach Regensberg. Von dort aus startet die Tour quer über die Lägeren, mehr als 10 Kilometer über den Grad, beeindruckende Aussicht aufs Zürich Unterland links und rechts des Juraausläufers. Und viele sind gekommen an diesem speziellen Feiertag, den der Bundesrat mit «Wir können Corona» einleitete. Der Bus morgens um 10 Uhr ist - wann gabe es das zum letzten Mal? – gestossen voll. Nur vereinzelt tragen Leute Maske. Was einigen anderen offensichtlich unangenehm ist, weshalb sie den öden Fussweg nach Regensberg auf sich nehmen.

Andrang bei der Hochwacht

Der Bewegungsdrang der Leute scheint, wer will es uns verübeln, immens. Es kommt die Teenagergruppe, die junge sportliche Familie, das mittelalte Ehepaar, der bunt gekleidete Städter, der Rentner mit Hund, mal besser ausgerüstet und mal, als hätten sie einen Einkauf bei Globus geplant.

Die Masse an Leuten fällt beim ersten Stück durch den Wald noch nicht auf. Doch schon nach 40 Minuten, bei der Hochwacht, gibt es Schlangen vor dem Beizli. Kein Wunder, es hat nach vier Jahren Umbau erste letzte Woche wieder eröffnet. «Viele wollten sich das anschauen», sagt die Pächterin, Irene Bolliger. Aber auch: «Es sind aussergewöhnlich viele Leute gekommen an diesem sonnigen Tag.»

Von der Hochwacht aus ist der Weg steinig und schmal, manchmal steil abfallend. Weshalb sich diese vorher noch lose Masse an Wanderern auf einmal aufreiht wie eine Eiweisskette, die sich längs über den Grat dieses Gesteins legt. Es wird gehetzt und geschlendert, gebrätelt, gelacht, heimlich geschimpft, sich entschuldigt und bedankt, «Grüezi!» gesagt und gelacht, als hätte es Corona gar nie gegeben. Erst in Baden, in der Ausflugsbeiz, sind die Schutzmasken und Markierungen am Boden wieder allgegenwärtig.