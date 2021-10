Sternwarte Urania im Kindertest – Der Saturn sieht tatsächlich so aus

Eloi (10) hat spätabends die Führung in der Sternwarte besucht. Und hatte Glück, dass der Himmel nicht bedeckt war.

Der Saturn sieht tatsächlich so aus

Eloi guckte hier begeistert in die Röhre.

Was hat dir beim abendlichen Besuch in der Sternwarte Urania am besten gefallen?

Der Saturn. Ich dachte immer, die Abbildungen mit den Ringen seien übertrieben. Doch durchs Fernrohr konnte ich sehen, dass der Planet tatsächlich so aussieht. Wir haben auch den Jupiter und den Stern Wega beobachtet.