Der frühere und der heutige Premier: Boris Johnson und Rishi Sunak bei einem Gespräch im Unterhaus im Juli 2020. Foto: Keystone

Vielleicht spielt er ja nur Spielchen. Vielleicht ist ihm mehr am Medienrummel gelegen als an einem Comeback. Bei Boris Johnson weiss man das nie. Unzweifelhaft ist aber, dass kaum mehr als vier Monate nach seinem Auszug aus 10 Downing Street nun allen Ernstes darüber spekuliert wird, ob er an die Macht zurückkehren könnte. Und er selbst immer mehr Signale gibt, die in diese Richtung gehen.