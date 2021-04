Die Unfassbarkeit des Täters zeigte sich im Strafvollzug. Eine Therapie machte er nie , und seine Tat interpretierte er als bedauerlichen Unfall . Illustration: Kornel Stalder

Für manche Probleme gibt es keine gute Lösung. Schaut man aus der Distanz von 30 Jahren auf die schreckliche Tat von Günther Tschanun zurück, fallen drei Dinge auf: die Unfassbarkeit der Tat, die Unfassbarkeit des Täters – und das Versagen der Behörden gegenüber den Opfern.

Die Unfassbarkeit der Tat zeigte sich nicht nur im Schock und der Bestürzung, die sie auslöste. Sie manifestierte sich auch in der heute unglaublich anmutenden Sympathie aus der Bevölkerung für den «Wilhelm Tell der Schweizer Büroangestellten». Tschanuns Tat und seine Persönlichkeit wurden zur Projektionsfläche für die Gewaltfantasien all jener, die sich ebenfalls in der Mangel des Systems wähnten. Aber auch für die Gebildeten und Intellektuellen, die in Tschanun einen der Ihren sahen. Und sich mit seiner Kritik am System, an der strukturellen Gewalt und neoliberalen Marktwirtschaft identifizieren konnten.