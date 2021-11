VBZ empfehlen, S-Bahnen zu nutzen – Der Schnee macht den Zürcher Trams und Bussen zu schaffen

Wegen des Schneefalls in der Stadt sind einzelne Linien eingestellt oder verkehren auf Teilstrecken. Wer in der Nähe eines Bahnhofes sei, soll die S-Bahn nutzen, so die VBZ.