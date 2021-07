Buchprojekt aus dem Knast - Der «Schneekönig» und seine wilden Geschichten vom Zürichsee

Kokainhändler aus Männedorf – Der «Schneekönig» und seine

wilden Geschichten vom Zürichsee Der Drogenhändler Reinhard Lutz aus Männedorf hat ein Buch über sein Leben geschrieben. Einige der Anekdoten spielen in der Region – und sind makaber. Frank Speidel

Hat viel zu erzählen: Reinhard Lutz, der zum wiederholten Mal im Gefängnis sitzt. Foto: PD

Viele der Szenen sind filmreif, die der verurteilte Drogenhändler Reinhard Lutz beschreibt. Eine soll sich in den 80er-Jahren in Ürikon abgespielt haben – sie endete blutig.

Fritz, einer von Lutz’ besten Mitarbeitern, hatte einen Abnehmer für vier Kilo Hasch an der Angel. Fritz holte bei Lutz die Drogen und traf den Kunden aus Deutschland wie abgemacht bei einer Unterführung am Bahnhof Ürikon. Doch gerade als Geld und Hasch die Hände gewechselt hatten, kamen zwei Männer angerannt. «Verschwinde, schnell! Die wollen mich überfallen!», habe der Deutsche gerufen und Fritz das Hasch zugeworfen, erzählt Lutz in seinem Buch.