Sommerferien im Ausland – Der schnelle PCR-Test am Flughafen kostet 380 Franken Vielerorts bekommen Reisende kaum noch einen Testtermin. Und dort, wo solche noch verfügbar sind, kann es teuer werden. Jon Mettler

Weil die Schweizerinnen und Schweizer in den Schulferien ins Ausland fliegen wollen, steigt die Nachfrage nach PCR-Tests. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Der Beginn der Schulferien in mehreren Kantonen bringt die Testkapazitäten in den Apotheken und Zentren an die Grenzen: Viele Ferienländer verlangen nämlich für die Einreise den Nachweis einer Genesung, einer Impfung oder eines gerade erst vorgenommenen Corona-Tests. Allein am vergangenen Wochenende fertigte der Flughafen Zürich insgesamt 44’000 Passagiere ab.

Weil das so weitergehen dürfte, ist die Testsituation nun etwa in Zürich angespannt: Im Testzentrum auf der Kasernenwiese sind die Termine für Tests aus Reisegründen gänzlich vergriffen – zumindest für Mittwoch, Donnerstag und Freitag diese und nächste Woche. Auch die Apotheken sind völlig überlastet.