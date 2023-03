Einsatz für UNO-Hochseeschutz – Der Schutz der Weltmeere beginnt am Zürichsee 20 Jahre hat die Weltgemeinschaft für einen verbindlichen Meeresschutz verhandelt. Von Anfang an sprach die Meeresschutzorganisation Ocean-Care aus Wädenswil mit. Daniela Haag

Ocean-Care-Geschäftsführerin Fabienne McLellan sagt: «Dieses Abkommen ist historisch.» Foto: Manuela Matt

Fabienne McLellan ist schon seit ein paar Tagen zurück aus New York, emotional aber immer noch bei den UNO-Verhandlungen. Die Geschäftsführerin der Meeresschutzorganisation Ocean-Care war bei diversen UNO-Verhandlungsrunden dabei, so auch bei der letzten für das Hochseeabkommen in New York. Sie konnte als offizielle Beobachterin teilnehmen und sagt: «Es war ein Krimi.»