Schweizer Grossbank in der Krise – Der schwarze Mittwoch der Credit Suisse – das Protokoll Die CS-Aktie verliert an einem Tag 24 Prozent. So viel wie noch nie. Am Ende muss die Nationalbank versprechen, im Notfall einzugreifen. Die Chronik eines geschichtsträchtigen Tages. Jorgos Brouzos Mario Stäuble Daniel Schneebeli

Rasanter Kurssturz der CS-Aktie: Händler an der New Yorker Börse. Foto: Seth Wenig (Keystone)

9 Uhr – der Börsenhandel startet

Der Tag, an dem die Credit Suisse in arge Nöte gerät, beginnt eigentlich positiv: Die Aktie legt leicht zu. In den Tagen davor hat die Schweizer Grossbank schwere Verluste verkraften müssen. Unmittelbarer Auslöser war eine Bankenkrise in den USA. Am Anfang stand die Pleite einer Bank in Kalifornien, der Silicon Valley Bank. Das Geldhaus verspekulierte sich, und als Gerüchte davon die Runde machten, hoben Kundinnen und Kunden ihr Geld ab. In der Folge gerieten die Kurse von kleineren, regionalen Banken ins Rutschen. Die US-Regierung musste ein Notprogramm aufsetzen, um eine Ausweitung der Krise zu verhindern.