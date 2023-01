Grosser Auftritt im Europarat – Der Schweizer, der Putin vor Gericht stellen will Wie Nationalrat Damien Cottier, der Präsident der FDP-Bundeshausfraktion, auf internationaler Ebene ein Sondergericht gegen russische Kriegsverbrecher vorantreibt. Markus Häfliger

«Gräueltaten»: FDP-Fraktionschef Damien Cottier am Donnerstag im Europarat, mit einer Kopie der Genfer Konventionen. Foto: Keystone-SDA



Normalerweise politisiert er im Bundeshaus und befasst sich mit Dossiers wie dem Stimmrechtsalter 16 oder dem Schweizer Asylwesen. Doch an diesem Donnerstagmorgen in Strassburg macht Damien Cottier Weltpolitik. Sein Publikum: ganz Europa.

Damien Cottier, Präsident der FDP-Bundeshausfraktion, spricht in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats zu Abgeordneten aus 46 Ländern. Seine Mission: die Schaffung eines internationalen Sondergerichts zur Aburteilung von Wladimir Putin und seiner Entourage.

«Maria war sieben Jahre alt.» So beginnt Cottier seine Rede und erzählt von einem Mädchen in der Ukraine, das gern tanzte, bis es am 14. Januar 2023 von einer russischen Rakete getötet wurde. «Maria hätte nicht sterben müssen», ruft er seinem Publikum im Europarat zu, in dem Cottier die Schweiz vertritt – zusammen mit fünf weiteren National- und Ständeratsmitgliedern.

Genozid-Vorwurf an Russland

Opfer wie die 7-jährige Maria, sagt Cottier, gebe es unzählige in der Ukraine. Er spricht von Massenexekutionen unbewaffneter Zivilisten, teilweise auf offener Strasse. Er spricht von Russlands Verstössen gegen die UNO-Charta, von russischen Kriegsverbrechen, von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und dann erhebt er einen noch gravierenderen Vorwurf: «Die offizielle russische Rhetorik enthält Elemente, die charakteristisch sind für einen öffentlichen Aufruf zum Genozid.» Dass Russland in der Ukraine «völkermörderische Absichten» habe, dafür gebe es zumindest «Indizien», sagt der FDP-Fraktionschef.

Damien Cottier, Neuenburger, 47 Jahre alt, ehemaliger Stabschef von Bundesrat Didier Burkhalter und heute Nationalrat, steht an diesem Morgen nicht als gewöhnlicher Abgeordneter in Strassburg. Er ist am 28. April 2022 von der Kommission für Rechtsfragen und Menschenrechte des Europarats offiziell mandatiert worden, einen Bericht zur Ukraine zu verfassen. Er habe für dieses Amt nicht selber kandidiert, sondern sei von anderen Abgeordneten angefragt worden, es zu übernehmen – «offenbar, weil man mir eine gewisse Unparteilichkeit zutraute», sagt Cottier.

Nach dem Vorbild von Nürnberg

Nun legt Cottier seinen 35-seitigen Schlussbericht vor. Dessen Titel ist umständlich: «Juristische Fragen und Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit der Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine». Sein Inhalt ist es nicht: Russlands Präsident Wladimir Putin und seine Helfershelfer müssen von einem internationalen Gericht für ihre «Gräueltaten» (O-Ton Cottier) zur Verantwortung gezogen werden – nach dem Vorbild der Nürnberger Prozesse, wo vor rund 75 Jahren führende Nazi-Exponenten abgeurteilt wurden.

Das ist der Europarat Infos einblenden Der Europarat versteht sich als Hüter von Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Europa. Er ist nicht zu verwechseln mit der Europäischen Union (EU), auch wenn er wie die EU die Europaflagge mit den zwölf Sternen verwendet. Der Europarat hat seinen Sitz in Strassburg und wurde 1949 gegründet. Anders als bei der EU ist die Schweiz beim Europarat seit 1963 Mitglied. Heute hat der Europarat noch 46 Mitglieder; Russland wurde im März 2022 ausgeschlossen. Das mächtigste Gremium ist der Ministerrat, in dem die Aussenminister der Mitgliedsstaaten vertreten sind. Die Parlamentarische Versammlung hat 306 Mitglieder, darunter als Schweizer Vertretung sechs National- und Ständeratsmitglieder. Die Schweizer Delegation wird derzeit präsidiert von Damien Cottier (FDP). Formell hat die Parlamentarische Versammlung wenig Macht. Ihre Initiativen haben aber zu einer Reihe von bedeutenden internationalen Verträgen geführt, die wichtigste ist die Europäische Menschenrechtskonvention. Zudem wählt die Parlamentarische Versammlung die Richterinnen und Richter am Menschenrechtsgerichtshof, der auch auf die Rechtsprechung in der Schweiz grossen Einfluss hat. Zudem überprüfen Beobachtermissionen des Europarats in den Mitgliedsstaaten periodisch zum Beispiel den Zustand von Haftanstalten, oder sie gehen Rassismus- und Foltervorwürfen nach. (hä)

Verfasst hat Cottier seinen Bericht nicht allein, wie er im Gespräch erklärt. Die wesentliche Schreibarbeit leisteten Juristinnen und Juristen im Sekretariat des Europarats. Er als Berichterstatter habe jedoch die Stossrichtung und den politischen Rahmen vorgegeben. Für die Erarbeitung des Berichts organisierte Cottier auch drei Hearings mit internationalen Völkerrechtsexperten, eines davon im September in Bern, im Zimmer 301 des Parlamentsgebäudes. Am Ende brachte er Änderungen an und machte den Bericht zu seiner eigenen, persönlichen Position.

«Ich bin weder Staatsanwalt noch Detektiv.» Nationalrat Damien Cottier

Cottier reiste auch selber in die Ukraine, begleitet von neun anderen Parlamentariern aus neun Ländern. Am 28. Juni 2022 besuchte die Delegation Kiew sowie die Städte Butscha und Irpin, wo russische Soldaten besonders schlimm gewütet haben sollen. Cottiers Besuch in der Ukraine dauerte nicht einmal 24 Stunden (lesen Sie hier mehr darüber).

Damien Cottier, im blauen Poloshirt und mit schusssicherer Weste, bei seinem Besuch in der Ukraine im Juni 2022.

Natürlich, räumt Cottier ein, könne man in so kurzer Zeit keine gerichtstaugliche Anklage zusammentragen. «Das ist aber auch nicht meine Aufgabe. Ich bin weder Staatsanwalt noch Detektiv.» Er sei Politiker, und seine Aufgabe sei es, aufgrund verfügbarer Beweise und Indizien politische Schlüsse zu ziehen. Und Indizien für massive russische Kriegsverbrechen gebe es sehr viele, zusammengetragen von zahlreichen internationalen Organisationen und Nichtregierungsorganisationen.

«Koalition der Willigen»

Eigentlich gäbe es für Fälle wie den russischen Angriffskrieg den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Doch dieser kann im vorliegenden Fall nicht aktiv werden, weil weder Russland noch die Ukraine die entsprechenden internationalen Abkommen ratifiziert haben. Darum wurde in den letzten Monaten der Ruf nach der Schaffung eines Sondergerichtshofs für Russland immer lauter. Ähnliche Ad-hoc-Tribunale wurden auch nach dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien oder nach dem Völkermord in Ruanda geschaffen.

Cottiers Bericht formuliert nun Eckwerte für ein solches Gericht. Der Sitz: Den Haag in den Niederlanden. Die Rechtsgrundlage: Zum Beispiel ein internationales Abkommen möglichst vieler Staaten – im Bericht ist die Rede von einer «Koalition der Willigen». Zudem fordert Cottier (wie auch die Ukraine) die Schaffung eines Schadenregisters, in dem ukrainische Kriegsopfer ihre Forderungen anmelden können – bezahlen soll diese dann Russland.

Oligarchengelder als Pfand

Doch wie will man die Atommacht Russland zu Reparationen zwingen?

In den letzten Wochen ist der Ruf nach einer Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte im Westen immer lauter geworden (lesen Sie hier mehr darüber). Dieser Forderung erteilt der Cottier-Bericht nun teilweise eine Absage. Eine willkürliche Konfiskation russischer Güter, warnt er, könnte gegen die Prinzipien des Rechtsstaats und die Europäische Menschenrechtskonvention verstossen – und genau diese Konvention ist so etwas wie das Herzstück des Europarats.

Damien Cottier und Witali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, am diesjährigen Weltwirtschaftsforum in Davos. Foto: AFP

Cottier schlägt darum vor, andere Möglichkeiten zu suchen, konkret etwa: Eingefrorene russische Guthaben könnten als eine Art Pfand verwendet werden, damit der russische Staat seine Kriegsschulden tatsächlich zahlt.

Ist Cottiers Position mit der Neutralität vereinbar? «Selbstverständlich», sagt er. Er nehme nicht Position gegen einen Staat, «sondern für das Völkerrecht und gegen ein Regime, das das Völkerrecht verletzt hat – und in erster Linie die Genfer Konventionen, deren Depositarstaat die Schweiz ist». Genau so hätten sich im Ukraine-Konflikt auch der Bundesrat und das Parlament positioniert. «Mein Position ist extrem schweizerisch.»

Seine Forderungen hat Cottier in eine Resolution gegossen, die die Parlamentarische Versammlung am Donnerstag ohne Gegenstimmen mit 100 gegen 0 Stimmen bei einer Enthaltung angenommen hat. Bindende Wirkung haben solche Resolutionen nicht, da gibt sich Cottier keinen Illusionen hin. Die Parlamentarische Versammlung ist kein normales Parlament, sondern mehr eine politisch-moralische Instanz. Doch ihre Beschlüsse hätten oftmals indirekte Wirkung und würden Entscheide des Ministerkomitees und auch der Mitgliedsstaaten beeinflussen, sagt Cottier.

Gipfel in Island – mit Berset

Was das Putin-Tribunal angeht, hofft Cottier nun, dass sein Bericht Einfluss hat auf das im Mai geplante Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs aller Europarat-Staaten im isländischen Reykjavík. Es ist erst das vierte solche Gipfeltreffen überhaupt – und das erste seit achtzehn Jahren. Für die Schweiz soll Bundespräsident Alain Berset teilnehmen, wie Bersets Departement bestätigt.

Damit sein Bericht auf die Debatten am Gipfel Einfluss haben kann, hat Cottier dessen Fertigstellung extra vorgezogen. Seine Hoffnung: In Reykjavík soll das Russland-Tribunal einen entscheidenden Schritt weiterkommen.

Mit der 7-jährigen Maria hat Cottier seine Rede in Strassburg angefangen. Und mit diesem Satz beendet er sie: «Ohne Gerechtigkeit wird es keinen dauerhaften Frieden geben.»

