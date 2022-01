Wegen österreichischem Weltmeister – Der Schweizer Skiverband droht mit Protest Vincent Kriechmayr verpasste die Trainings. Er soll die Abfahrten in Wengen mit einer Ausnahmebewilligung dennoch bestreiten dürfen. Es wäre ein gefährlicher Präzedenzfall. Philipp Rindlisbacher

Wird Vincent Kriechmayr am Lauberhorn starten? Foto: Johann Groder (Keystone)

Er ist da, Vincent Kriechmayr. Mit Nummer 5 geht er am Donnerstag im Super-G an den Start, dem ersten in Wengen seit 28 Jahren.

Erst am Mittwoch reiste der Österreicher an, weil er zuvor keinen negativen Corona-Test hatte vorweisen können. Deshalb verpasste er die beiden Abfahrtstrainings am Dienstag und Mittwoch – was gemäss Reglement des Weltskiverbandes FIS bedeutet, dass er weder die verkürzte Abfahrt vom Freitag sowie das Originalrennen vom Samstag bestreiten darf. Wer zu einer Abfahrt antreten will, muss jeden Streckenabschnitt mindestens einmal absolviert haben.

Nur: So sicher ist das offenbar nicht. Bereits am Mittwochabend liess Österreichs Cheftrainer Andi Puelacher verlauten, er hoffe auf eine Ausnahmebewilligung für den Doppel-Weltmeister, und so schlecht sehe es diesbezüglich gar nicht aus. In der jüngeren Vergangenheit jedoch hatte es solch eine nie gegeben.

Ein kurzes Training am Freitag?

FIS-Rennchef Markus Waldner aber bestätigte am Mittwoch in einer Sitzung, dass darüber ernsthaft diskutiert würde. Auch der Schweizer Alpinchef Walter Reusser wurde in Kenntnis gesetzt – und reagierte entsprechend verwundert. «Offenbar soll es Vincent Kriechmayr erlaubt werden, am Freitag vor dem Abfahrtsstart die Strecke runter zu rutschen, oder zumindest einen kleinen Teil davon», sagt Reusser.

Über seinen möglichen Rennstart entscheidet die Jury, bestehend aus Waldner, Hannes Trinkl (FIS-Verantwortlicher für Speed-Bewerbe), Rainer Senoner (Technischer Delegierter) und OK-Mitglied Robert Lehmann.

Reusser sagt: «Die Regeln sind klar und müssten eingehalten werden – egal, um welch prominenten Fahrer es sich handelt.» Dass höhere Interessen Einfluss haben und gar Druck von FIS-Präsident Johan Eliasch gemacht wird, ist indes nicht mehr als ein Gerücht, das durch Wengen geistert. Zur Erinnerung: Eliasch war bis vor seiner Amtsübernahme im Sommer CEO von Head. Und Kriechmayr, der 2019 am Lauberhorn triumphierte, steht bei Head unter Vertrag.

Noch am Dienstag sah der Plan vor, dass der 30-Jährige im zweiten Training vom Mittwoch anders als der Rest des Fahrerfeldes die ganze Strecke befahren dürfte, also auch den oberen Teil, damit er auch die Originalabfahrt vom Samstag bestreiten könnte. «Dieses Entgegenkommen hätten wir absolut unterstützt, uns sogar dafür eingesetzt», stellt Reusser klar. «Uns geht es ja auch ums Wohl des Athleten.» Weil es Kriechmayr aber aufgrund zunächst fehlender Einreisedokumente nicht rechtzeitig ins Berner Oberland schaffte, wurden die Pläne Makulatur.

Und was passiert, wenn Feuz Vater wird?

Und so sagt Reusser jetzt, er halte die 100er-Note bereit, die es fürs Einbringen eines Protests brauche. Will heissen: Erhält Kriechmayr am Donnerstagnachmittag von der FIS grünes Licht für einen Abfahrtsstart, wird Swiss-Ski intervenieren. Zumal es auch bei den Schweizern mit Yannick Chabloz einen Athleten gibt, der daheimsitzt, weil er es für die Abfahrtstrainings nicht rechtzeitig aus der Quarantäne schaffte. «Hätten wir ihn auch einfach pro forma auf der Trainingsstartliste lassen und auf eine Ausnahme hoffen sollen?», fragt Reusser rhetorisch.

Wie auch immer: Darf Kriechmayr starten, schafft die FIS einen gefährlichen Präzedenzfall. Man stellt sich vor, Beat Feuz’ Partnerin Katrin Triendl bekommt Mitte nächster Woche ihr zweites Kind und der Emmentaler würde die Trainings in Kitzbühel verpassen. Dürfte er seinen Titel dann doch verteidigen? Reusser sagt: «Ich wäre gespannt auf die Argumentation der Verantwortlichen.»

