U21-EM: Trotz Niederlage im Viertelfinal – Der Schweizer Traum lebt – aber nur dank Norwegen Die Schweiz verliert das letzte Spiel gegen Frankreich 1:4. Weil gleichzeitig Norwegen Italien bezwingt, trifft die Schweiz im Viertelfinal auf Spanien. Samuel Waldis

Dan Ndoye jubelt nach seinem Treffer zum 1:1. Foto: Toto Marti (Freshfocus)

Nach gut einer Stunde traf Bradley Barcola zum 2:1 für Frankreich. Eine Viertelstunde vor Schluss erzielte Rayan Cherki das 3:1. Und fünf Minuten später stellte Maxence Caqueret auf 4:1. Das Resultat für sich alleine, das sah schlecht aus für die Schweizer. Nur interessierte diese Niederlage in Cluj am Schluss keinen von ihnen.

Denn in der anderen Partie dieser Gruppe gewann gleichzeitig Norwegen gegen Italien 1:0. Und weil in der Gruppenphase dieser U-21-Europameisterschaft die Direktbegegnungen zählen, steht die Schweiz als beste von drei Mannschaften mit je drei Punkten im Viertelfinal.

Wie knapp diese Qualifikation war, zeigt das: Hätte Norwegen nicht mit genau 1:0 gewonnen, flöge die Schweiz nach Hause. Auf den Handys schauten sich die Schweizer die letzten Sekunden von Italiens Partie an – und dann brach so etwas wie verhaltener Jubel aus. Verhalten auch deshalb, weil vielleicht noch ein wenig Unglaube über das eben Geschehene in den Köpfen der Spieler hing.

Trainer Patrick Rahmen hatte die Startformation im Vergleich zur Niederlage gegen Italien auf drei Positionen umgebaut: Der Kaderjüngste Aurèle Amenda ersetzte Marco Burch in der Innenverteidigung, Nicolas Vouilloz spielte auf der linken Abwehrseite anstelle von Becir Omeragic. Zudem kam Darian Males für Simon Sohm in die Mannschaft, die Rahmen in einer 4-2-3-1-Grundordnung aufstellte.

Viertelfinal gegen Spanien am Samstag

Frankreich spielte mit jener Formation, die in der ersten Runde Italien bezwungen hatte. Einzige Ausnahme war Cherki: Der Mann von Olympique Lyon organisierte das Offensivspiel, mal lustvoll, mal lässig – und holte nach einer Viertelstunde gegen Fabien Rieder einen Penalty heraus. Der VAR wird erst ab dem Viertelfinal eingesetzt. Der Entscheid, dass Rieders unabsichtliche Berührung für den Pfiff ausreichte, stand damit. Amine Gouiri bezwang Goalie Amir Saipi zum 1:0.

Es war eine der ersten Offensivszenen der Franzosen – und sie belebte vor allem die Schweizer. Sie vergaben mehrere Chancen, bis der Ball in der 35. Minute zu Lewin Blum kam. Der Rechtsverteidiger spielte ihn zur Mitte, dort liess Kastriot Imeri durch, danach legte Zeki Amdouni ab. Dan Ndoye, die vierte Station dieses feinen Angriffs, glich die Partie aus.

Das Telegramm Infos einblenden Schweiz - Frankreich 1:4 (1:1)

Cluj (ROM). – 1652 Zuschauer. – SR: Morten Krogh (DEN).

Tore: 16. Gouiri 0:1 (Penalty), 35. Ndoye 1:1, 65. Barcola 1:2, 76. Cherki 1:3, 81. Caqueret 1:4.

Schweiz: Saipi; Blum (86. Müller), Stergiou, Amenda, Vouilloz; Jashari, Rieder; Males (71. Sohm), Imeri (77. Von Moos), Ndoye (86. Di Giusto); Amdouni (86. Krasniqi).

Im Viertelfinal trifft Frankreich auf die Ukraine, die Schweiz spielt am Samstag gegen Spanien. Und sie ist noch immer auf ihrer «Road to Paris», denn die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris 2024 ist weiterhin möglich. Sie müsste dafür Dritte werden. Oder Vierte, sollte Frankreich zu den besten Drei gehören.

Samuel Waldis schreibt für Tamedia und andere. Mehr Infos @samswald

