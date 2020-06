Kopf des Tages – Der «Sebastian Kurz des Nordens» zahlt Lehrgeld Der 27-jährige CDU-Überflieger Philipp Amthor hat sich als Lobbyist für ein schillerndes New Yorker Start-up einspannen lassen. Meinung Dominique Eigenmann aus Berlin

Hat aus seinem altmodisch-konservativen Look erfolgreich eine Marke gemacht: Der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor. Foto: Keystone

Wenigstens in den sozialen Medien ist Philipp Amthor ein Star. Das hat viel mit seinem Äusseren zu tun: Mit seinem kantigen Schädel, dem wiehernden Lachen, dem Seitenscheitel und den steifen Anzügen wirkt der 27-Jährige wie die Karikatur eines britischen Jung-Konservativen der 80er-Jahre. Amthor hat seinen altmodischen Look geschickt kultiviert, um eine Marke aus sich zu machen. Der Spott der politischen Gegner nützte ihm dabei mehr, als dass er ihm schadete.

Schnell avancierte der Jurist zu einer der wenigen Nachwuchshoffnungen der CDU. Dank seines rhetorischen Talents, seiner Jovialität und seines harten Law-and-Order-Kurses wurde er vor drei Jahren als Klassenjüngster in den Bundestag gewählt. Die Talkshows des deutschen Fernsehens begannen ihn regelmässig einzuladen, in den sozialen Medien polarisierte er wie gewünscht. Gerade schickte er sich an, Landesvorsitzender in seiner Heimat zu werden, in Mecklenburg-Vorpommern. Amthor weckte Hoffnung auf mehr. «Sebastian Kurz des Nordens» nannten ihn manche in der CDU bereits, mit Hinweis auf den 33-jährigen österreichischen Kanzler.

Doch nun kriegt der Lack des jungen Überfliegers erste Kratzer. Der «Spiegel» fand heraus, dass der junge Abgeordnete sich als Lobbyist für ein New Yorker Start-up-Unternehmen einspannen liess. Amthor öffnete Augustus Intelligence Türen ins CDU-geführte Wirtschaftsministerium in Berlin und wurde dafür mit einem Direktorenposten und 2817 Aktienoptionen belohnt.

Seine Arbeit für die Interessen von Augustus wurde offenbar geschätzt. «So ein geiler Typ» sei Amthor, hiess es intern. Dem Politiker wiederum schmeichelte der illustre konservative Kreis, in den er damit stiess: Der frühere Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg, der Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maassen und der Ex-BND-Chef August Hanning warben gleichfalls für die Firma. Man traf sich in mondänen Hotels in New York, St. Moritz oder auf Korsika, Champagner und Privatjet inklusive.

Ob Amthor damit gegen das Abgeordnetengesetz verstossen hat, wird jetzt untersucht. Den Direktorenposten, der unbezahlt war, gab er bei der Bundestagsverwaltung fristgerecht an, die Optionen musste er nach geltender Rechtslage nicht deklarieren. Wer seine Reisen bezahlt hat und ob diese als Spenden hätten gemeldet werden müssen, ist unklar. Der Politiker selbst bezeichnete seinen Ausflug ins Lobbywunderland sogleich als «Fehler», beendete seine Arbeit für Augustus, gab die Optionen zurück und legte sein Amt in einem Untersuchungsausschuss nieder, der unter anderem über die Arbeit von Maassen befindet.

Die Erfahrung mit Lobbyaffären in der deutschen Politik lehrt, dass auch bei krasseren Verfehlungen als denen des jungen Amthor selten etwas hängen bleibt, was den Ruf dauerhaft schädigt. Sollte die CDU als Reaktion auf den Fall in den eigenen Reihen nun doch noch dazu einwilligen, die wachsweichen Regelungen für Lobbyisten im Bundestag zu verschärfen, käme das jedenfalls ziemlich überraschend.