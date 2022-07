Tourismusgeschäft am Mount Everest – Der Sherpa und die Influencerin Phurba Salaka Sherpa lässt sich zum Bergführer ausbilden, um Touristen wie Rebecca Louise auf den Mount Everest zu begleiten, der das perfekte Aufstiegsfoto mehrere Zehntausend Dollar wert ist. Eine Reise zum Gipfel der Selbstvermarktung – und zum Gipfel der Angst. Nadine Regel aus Thamo

Berg der Gegensätze: Für Influencerin Rebecca Louise ist die Besteigung des Mount Everest die Chance auf mehr Follower auf Instagram, für Phurba Salaka Sherpa die Hoffnung auf ein Leben mit weniger Sorgen. Foto: Privat

Ein kleines Haus in Thamo, Nepal, der Raum ist Küche, Schlafzimmer und Gebetsstube in einem. Hier, am Fuss des Mount Everest, ist Phurba Salaka Sherpa aufgewachsen, heute lebt der 28-Jährige mit seiner Frau und seiner knapp zwei Jahre alten Tochter in dem Haus. Und mit seiner Mutter, die mit gerunzelter Stirn auf der Bank an der Feuerstelle sitzt, ihre Hände im Schoss liegend. Unter ihrem pinkfarbenen Kopftuch lugt ein Kabel hervor, es führt zu einem Hörgerät, von dem nicht ganz klar ist, ob es funktioniert. Ihr schlechtes Gehör schränkt sie ein, schützt sie aber auch vor Dingen, die sie nicht wahrhaben will.



«Ich werde ab nächster Saison am Mount Everest arbeiten», sagt Phurba, während seine Mutter gedankenverloren ins Feuer blickt. Er braucht Geld, viel Geld, um seinen Schuldenberg abzubezahlen, der sich durch den Wiederaufbau seines Elternhauses nach dem grossen Erdbeben 2015 angehäuft hat. Zuletzt hat er eine Küche eingebaut, die mit Toaster, Wasserkocher und Herdplatten aus zweiter Hand ausgestattet ist. Er hat schon vieles probiert, um seiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen, aber nichts hat gereicht. «Mir bleibt nun nichts mehr anderes übrig als der Everest», sagt Phurba, «auch wenn meine Mutter mich darum gebeten hat, nicht zu gehen.»

160 Kilometer von Thamo entfernt, ein Fünfsternhotel in der Hauptstadt Kathmandu. Im Restaurant, vor einem Teller Fettucine mit Gambas, sitzt Rebecca Louise, 32, britische Fitness-Influencerin, App-Betreiberin, Motivationsbuch-Autorin, die seit einigen Jahren in den USA lebt. 531’000 Follower auf Tiktok, 528’000 Follower auf Instagram. Sie wischt sich durch ihr Smartphone – die Farbe der Hülle abgestimmt auf ihre hellgelben Nägel – und liest Kommentare vor: «Du bist eine Inspiration. Du hast mir mit meinen Ängsten geholfen. Ich weiss jetzt, wie ich meinen eigenen Everest angehe.» Ein paar Tage zuvor war Rebecca Louise oben auf dem Dach der Welt, auf einem ihrer Gipfelfotos hält sie das Cover ihres Buches in die Kamera.

Weil er Geld für seine Familie benötigt, macht Phurba Salaka Sherpa die Ausbildung zum Bergführer. Foto: Nadine Regel

Phurba Salaka Sherpa. Rebecca Louise. Der angehende Bergführer, die Influencerin. Zwei Menschen, die sich nie begegnet sind, weil ihre Welten kaum weiter auseinanderliegen könnten – und sich doch unsichtbar berühren, am Everest, der für die eine der Gipfel der Selbstvermarktung ist und für den anderen der Gipfel der Hoffnung auf ein Leben mit weniger Sorgen. Und für seine Familie der Gipfel der Angst.

Die Geschichten von Phurba Sherpa und Rebecca Louise stehen für all die Widersprüchlichkeiten des Tourismusgeschäfts am Mount Everest, diesem Berg der Gegensätze. Für die beiden Seiten des Geschäfts mit dem Höhenrausch und das Beziehungsgeflecht zwischen Gästen und Einheimischen.

In dieser Saison, die Ende Mai endete, haben 240 ausländische Alpinistinnen und Alpinisten von nepalesischer Seite aus den höchsten Berg der Welt erklommen und 399 einheimische Guides. Das Verhältnis von Bergsteigern zu Bergführern lag bei fast 1:1,7 – der höchste Betreuungsschlüssel, der jemals erreicht wurde, wie der Everest-Kenner Alan Arnette in seinem Blog ausgerechnet hat.

1 / 2 Ein Basecamp neben dem von Lawinen bedrohten Khumbu-Eisfall. Der Mount Everest verbirgt sich auf dem Bild hinter den Wolkenschwaden. Foto: Frank Bienewald (Getty Images)

Ihr derzeit berühmtester Vertreter ist Kami Rita Sherpa, der mit 26 erfolgreichen Everest-Besteigungen den Weltrekord hält. Der 52-Jährige beschreibt die Rolle der Sherpas so: «Unsere Arbeit fühlt sich oft an wie Krieg: Es gibt keine Garantie, dass wir lebend zurückkommen. Unsere Familien haben immer Angst um uns.»

Rebecca Louise’ grösste Sorge ist kurz vor dem Aufstieg die Kälte, und ein bisschen mulmig ist ihr schon. «Da ist so viel Unbekanntes», sagt sie. Es ist zwölf Tage vor dem Treffen im Fünfsternhotel, die Influencerin sitzt in einem orangefarbenen Zelt im Basislager am Mount Everest auf 5367 Metern Höhe. Sechs Wochen hat sie bereits hier verbracht.

Sie will sich und ihren Motivationsansatz vermarkten, dafür müsse sie «wieder mal aus ihrer Komfortzone heraus», sagt sie.

Rebecca Louise, die Tochter einer Lehrerin und eines Druckereiarbeiters, hat ohne eigenes Kapital ein Millionen-Business aufgezogen. Ihr Talent: Sie kann Fitnessübungen vormachen, dabei makellos aussehen und pausenlos reden. «It Takes Grit», lautet ihr Motto und gleichzeitig der Titel ihres Buches, «Es braucht Mumm». Am Mount Everest will sie sich und ihren Motivationsansatz vermarkten, dafür müsse sie «wieder mal aus ihrer Komfortzone heraus», sagt sie. Ihre Follower nimmt sie einfach mit.

In den sozialen Netzwerken funktioniert Kundenbindung am besten mit einer Challenge, einer Herausforderung, der sich die Leute stellen sollen. Begleitend zu ihrem Aufstieg hat Rebecca Louise die Mission ausgegeben: «Find your own Everest», finde deinen eigenen Berg, den du erklimmen willst. Das kann eine Scheidung sein, ein neuer Job oder eine Diät.

1 / 1 200’000 neue Follower auf Tiktok, 30’000 auf Instagram: Für Influencerin Rebecca Louise hat sich die Reise auf den Gipfel des höchsten Bergs der Welt gelohnt. Foto: Privat

Die Akklimatisierung hat sie abgeschlossen, hat zwei Nächte auf 6400 Metern im Lager zwei verbracht. In der folgenden Nacht soll es Richtung Gipfel losgehen. Begleitet wird sie von einem britischen Expeditionsanbieter, zwei Kameraleuten und fünf Sherpa-Guides. Ihr Eindruck: «Die Sherpas sind stolz auf das, was sie machen.» Dann fügt sie hinzu: «Sie haben ja auch Alternativen. Keiner muss hier am Berg sein Leben riskieren.»

Phurba Salaka Sherpa hat auch eine persönliche «Challenge». Sie heisst: überleben. Sein Vater starb, als Phurba gerade acht Jahre alt war. Geldnot zwang seine Mutter, ihn in ein Kloster in der Nähe von Kathmandu zu schicken. Den Lebensunterhalt verdiente Phurbas Mutter mit ihren Dzos, einer Kreuzung aus Yak und Hausrind, denen sie Lasten auf den Rücken band, um diese zum Basislager transportieren zu lassen.

Phurba Sherpa zeigt nach draussen, über die Dächer und das Flussbett, das sich zwischen dem Dorf und einer Bergflanke entlangschlängelt. Irgendwo im Gelände seien die verbliebenen Dzos, sagt er in seinem guten Englisch. «Die sind nichts mehr wert, weil ihren Job nun die Hubschrauber übernehmen.» Der Helikopter braucht für die Wegstrecke ins Lager nur 15 Minuten.

1 / 3 Die Küche hat er selbst renoviert, die Kabel für den Strom selbst verlegt: Phurba Salaka Sherpas Zuhause in Thamo, Nepal. Foto: Nadine Regel

Phurbas Lebenslauf liest sich wie ein kurviger Pfad ohne Ankunft. Erst arbeitete er als Tibetisch-Lehrer in einer Schule, dann zwei Jahre lang als Hausmeister auf Zypern, so erzählt er es. 60 Stunden die Woche hielt er Apartements, Pools und Gärten instand. In den ersten Monaten sei sein «Owner», wie er ihn nennt, nur für Kost und Logis aufgekommen, weil er 3900 Franken «Vermittlungsgebühr» habe abarbeiten müssen. Danach bekam er 350 Franken im Monat. Erst nach fünf Jahren sei sein griechischer Chef verpflichtet gewesen, ihm einen Flug zurück in die Heimat zu bezahlen. So lange hielt Phurba es nicht aus und zahlte selbst. Ihm sei es nicht ums Geld gegangen. «Ich wollte respektvoll behandelt werden.» Anfang 2020 kehrte er zurück nach Thamo, zu seiner Frau, mit der er seit 2017 verheiratet ist.

In der abgelaufenen Saison hat er als Trekkingguide gearbeitet und nebenher das erste Modul einer Ausbildung zum Bergführer belegt: Absicherung im Fels. Im Winter will er den Eiskurs absolvieren, in dem er lernt, wie er mit Steigeisen und Eisschrauben umgeht. «Das macht mir Spass», sagt Phurba, «aber trotzdem habe ich Angst.»

Für die Arbeiter am Berg sorgt die Regierung nicht

Mehr als 300 Menschen haben am Everest bislang ihr Leben verloren, 40 Prozent von ihnen Sherpas. Die Regierung streicht von den Bergsteigern Millionen an Aufstiegsgebühren ein, 10’000 Dollar pro Person. Aber für die Arbeiter am Berg sorgt sie nicht. Es gibt keine Versicherung, keine Rente. Und keine Absicherung für die Hinterbliebenen, wenn ein Träger nicht zurückkehrt.

Am 15. Mai, einem Sonntag, um 4.30 Uhr, erreicht Rebecca Louise den Gipfel. «Am allerwichtigsten ist, dass ich euch ein riesiges Dankeschön schicke», schreibt sie einen Tag später, zurück im Basecamp, auf Instagram an ihre Follower. «Ich bin hin und weg von dem Riesenberg Liebe und Unterstützung, den ich auf dieser Reise hatte.» Eine Liveschalte sei leider gerade nicht möglich. Schlechtes Netz.

Am Ende ihrer Reise, im Hotel in Kathmandu, zieht sie Bilanz. Die sechsstellige Dollar-Summe, die sie in den Aufstieg investiert hat, wird sich mittelfristig bezahlt machen: 200’000 neue Follower auf Tiktok, 30’000 auf Instagram. Alleine ihr Video von einem Face-Peeling in 5000 Metern Höhe wurde elf Millionen Mal aufgerufen.

Denkt sie, dass auch jemand wie Phurba Sherpa seinen eigenen Everest erreichen kann? «100 Prozent», sagt sie. «Es spielt keine Rolle, wie viel Geld jemand hat. Einzig die positive Einstellung ist entscheidend. Und sein Mindset scheint das Richtige zu sein. Er nimmt sein Schicksal in die Hand.» Letztendlich gehe es darum, zufrieden und dankbar zu sein. Wer sagt schon, dass ein reicher Mensch auch ein glücklicher ist?

Phurba Salaka Sherpa schmiedet weiter Pläne, er versucht, für die Wintersaison einen Job in einer Skihütte in den Alpen zu finden. Aus Deutschland hat er eine Absage erhalten, Menschen aus Drittstaaten erhalten keine Arbeitserlaubnis. Dann vielleicht Österreich. Die letzte Chance, um den Everest doch noch zu vermeiden.

Auf Instagram schreibt Rebecca Louise, dass ihr auf dem Gipfel eine Idee für ein neues Buch gekommen ist. Und dass sie unbedingt noch einmal hinauf will.



Die Herkunft der Sherpas Infos einblenden Sherpas werden gemeinhin mit Bergführern am Everest gleichgesetzt, dabei handelt es sich eigentlich um ein Volk tibetischer Herkunft, das sich im Osten Nepals niedergelassen hat. Ihr Ruf basiert auf dem Jahr 1953, als Tenzing Norgay Sherpa und der Neuseeländer Edmund Hillary als erste Menschen überhaupt auf dem Gipfel standen. Von der reinen Arbeitnehmerrolle haben sich einige Sherpas inzwischen emanzipiert, manche sind längst Unternehmer, die grössten Expeditionsanbieter werden von Sherpas geleitet. Aber auch heute rekrutieren sich 80 Prozent der Guides und Träger aus diesem Volk.

