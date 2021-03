Zürichs kommunaler Richtplan – Der Showdown um Parkplätze und Velos ist geplatzt Wegen politischer Querelen werden lang erwartete Entscheide zu den wichtigsten Verkehrsfragen der Stadt Zürich vertagt. Auf unbestimmt. Marius Huber , Patrice Siegrist

Weniger Platz für Autos, mehr für Zweiräder? Pilotversuch mit einer Velostrasse im Kreis 6. Foto: Urs Jaudas

In einem Monat soll im Zürcher Gemeinderat die Mutter aller Debatten über Zürichs Zukunft stattfinden. Erwartet werden wegweisende Entscheide zu allem, was wichtig ist: Wo wird verdichtet? Wo entstehen neue Parks? Wie bringt man Frischluft in überhitzte Quartiere? Das und noch viel mehr wird verbindlich eingetragen in die grosse Blaupause für diese Stadt: den kommunalen Richtplan. Doch jetzt ist ein essenzieller Teil dieser Debatte angeblasen und vertagt worden: Die Zürcherinnen und Zürcher erfahren vorerst nicht, wie viele Parkplätze in der Stadt gestrichen werden und wie das Velonetz der Zukunft aussieht.