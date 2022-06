Wieso will der Stadtrat den Uetlihof kaufen?

Steht zum Verkauf: Der Bürokomplex Uetlihof im Zürcher Kreis 3. Foto: Urs Jaudas

Sollte die Stadt am Ende den Uetlihof kaufen können, wäre es wohl der historisch grösste Immobiliendeal Zürichs. Der Bürokomplex gehörte ursprünglich der Credit Suisse. Diese verkaufte ihn 2012 an den norwegischen Staatsfonds Norges Bank Investment Management. Gemäss dem Schweizer Finanzportal «Finews» zahlten die Käufer damals rund eine Milliarde Franken. Nun steht der Bürokomplex zehn Jahre später bereits wieder zum Verkauf – und die Stadt Zürich bietet mit. Gemäss Stadtrat sprechen drei Gründe dafür: Erstens lasse sich so langfristig ein Ort für zahlreiche Arbeitsplätze sichern. Man wolle verhindern, dass das Gebiet in den Besitz einer ausländischen Immobilienfirma komme. Zweitens wolle die Stadt mit ihrem Engagement auch etwas für den Finanzplatz Zürich tun. Und drittens sei das Areal die zweitgrösste zusammenhängende Wohn­bauland­parzelle auf Stadtgebiet, es liegt in der Zone für fünfgeschossige Wohnbauten, und man könnte dort 800 bis 1000 Wohnungen erstellen.