Zürcher Traditionsevent zügelt – Der Silvesterlauf zieht von der Altstadt in den Irchelpark Starts im Minutentakt: Der Zürcher Lauf wird coronabedingt zum dreitägigen Event vom 11. bis 13. Dezember – hoch über der Stadt. Monica Schneider

Statt Altstadtgassen praktisch nur Naturwege: Nach dem Start geht es durch den Irchelpark und Richtung Zürichberg. Foto: PD/Anita Troller

Das Gedränge in der Zürcher City am zweiten Adventssonntag ist mittlerweile über die Kantonsgrenzen hinaus bekannt. Nicht weil dann auch Zugereiste an der Bahnhofstrasse weihnachtsshoppen – eben nicht. Sondern weil jeweils rund 20’000 Läuferinnen und Läufer jeden Alters am Silvesterlauf den eigenen Schnauf testen und sich von der weihnächtlichen Stimmung am Rennweg verzaubern lassen.