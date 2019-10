Der sinkende Stern

Später Nachmittag in Navsari, Regen prasselt auf den Bahnsteig im Westen Indiens. Ein Klingeln ertönt, die Schranken senken sich, gleich wird der Zug mit kreischenden Bremsen in den Bahnhof einlaufen – so wie damals: 5. Mai 1930. In jenen Tagen herrschte noch die Weltmacht Grossbritannien über den indischen Subkontinent. Die koloniale Eisenbahn bildete neben der Flotte das wichtigste Vehikel des Empire. Züge transportierten Waren für den Import und Export, sie verlegten Truppen. Oder sie nahmen einen besonders widerspenstigen Mann an Bord, um ihn ins Gefängnis zu stecken.

Sein Name war Mohandas K. Gandhi, ein Inder mit kahl geschorenem Kopf und sehr lebendigen Augen, die durch eine runde Brille blickten. Dieser Mann lehrte die Briten das Fürchten, weil er den zivilen Ungehorsam als Waffe des Widerstands entwickelte. Sie steckten ihn also in der Stadt Pune in den Kerker. Doch das machte es für die Kolonialmacht nur noch schlimmer. Die Inhaftierung Gandhis war der Anfang vom Ende des kolonialen Grossreichs Britisch-Indien. Denn die harte Hand trieb das Volk umso mehr den Freiheitskämpfern zu.

Millionen widersetzten sich den weissen Herren, die bald erkennen mussten: Nicht weitere Unterdrückung, sondern nur noch Verhandlungen mit den Führern der Freiheitsbewegung konnten eine Lösung bringen. Die Inder nannten ihren Helden unterdessen Mahatma, «die grosse Seele». Als Indien 1947 die Unabhängigkeit erlangte, galt er vielen als Übervater der Nation.

In seiner Heimat glänzt der Mahatma weniger, als man vermuten könnte.Leider mündete die sogenannte indische Teilung in wochenlange blutige Wirren. Den Briten war die Dekolonisierung entglitten, zwei neue Staaten wurden geboren, Indien und Pakistan. Millionen Menschen wurden durch die Grenzziehungen auf dem Subkontinent in die Flucht getrieben oder kamen bei gewaltsamen Unruhen um. Und auch der Mahatma hatte keine Mittel mehr, das Chaos zu entschärfen.

Hindu-Nationalismus erstarkt

Was aber bedeutet der asketische Mann den Indern heute noch? Haben die Ideale des grossen Moralisten Gandhi noch Gewicht? Und wer reklamiert eigentlich sein Erbe? Fragen, die sich aufdrängen zum 2. Oktober 2019, dem 150. Geburtstag des Mahatma. In Zeiten, da in Indien der Hindu-Nationalismus massiv erstarkt, sind dies allerdings auch heikle Fragen geworden, denen sich manche lieber ganz entziehen. Indien, ein Land, in dem die Leute früher recht frei erzählten und ihre Meinung sagten, erlebt massive ideologische und politische Umwälzungen.

Das Klima im Staat ist repressiver geworden, wer redet, braucht Mut. Auch dann, wenn es um Gandhi geht. Denn das Erbe des grossen Befreiers will nicht so recht passen zur Weltsicht der regierenden hindunationalistischen Partei BJP und ihrer Fusssoldaten, der rechts-nationalen Kaderorganisation RSS.

Radikale Hindus feiern Gandhis Mörder als wahren Helden und Patrioten.

Der extremistische Rand fanatischer Hindus macht aus seiner Verachtung für Gandhi keinen Hehl, ein radikaler Hindu war es schliesslich auch, der den Pazifisten am 30. Januar 1948 aus nächster Nähe mit drei Kugeln niederstreckte. Hardliner unter den Hindus warfen Gandhi vor, er habe zu viel Verständnis für Muslime gezeigt, sei zu weich gewesen gegenüber der Minderheit. Sie betrachteten die Toleranz, die Gandhi kennzeichnete, als Verrat. Und das Attentat, verübt vom Fanatiker Nathuram Godse, kompliziert bis heute den Umgang der regierenden Partei mit dem Übervater der Nation.

Radikale Hindus feiern Gandhis Mörder als wahren Helden und Patrioten. Die Historikerin Sucheta Mahajan von der Jawaharlal Nehru University in Delhi spricht von einer Strategie der «selektiven Aneignung» Gandhis durch Premier Narendra Modi. Demnach schmückt sich der Regierungschef mit dem Glanz des Befreiers, wann immer es ihm opportun erscheint. Gleichwohl hat seine Partei mit der Philosophie des Mahatma kaum etwas gemein.

Das Erbe wird zerpflückt

Als Beispiel nennt die Historikerin die grosse Sauberkeitskampagne, die Modi initiiert hat. Er kaperte dafür die runde Brille Gandhis als populäres Symbol und baute sie imagefördernd in sein eigenes Programm ein. Die Hindu-Nationalisten zerpflücken das Erbe Gandhis und reduzieren Teile davon zum Emblem, das sie sich gewinnbringend anheften können. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie ihre Politik an den Prinzipien des Mahatma ausrichten. Vor allem der Umgang mit Minderheiten ist in der BJP ein völlig anderer. Modis Partei vertritt die «Hindutva», eine Ideologie, die nach Dominanz für die religiöse Mehrheit strebt.

Die Kluft zwischen der Philosophie des Freiheitskämpfers und dem Kurs der BJP wird immer tiefer

Anhänger Modis halten Kritik an seinem Umgang mit Gandhi für haltlos, sie argumentieren, dass der Premier dem Mahatma nur den nötigen Respekt zolle. Hielte er Abstand zu Gandhi oder ignorierte er ihn gar, würde das ebenfalls Kritik provozieren. Die Kluft zwischen der Philosophie des Freiheitskämpfers und dem Kurs der BJP wird jedoch immer tiefer, je mehr sich die nationalistische Strömung festigt. Muslime in Indien fürchten, von radikalen Hindus gejagt zu werden, etwa wenn Gerüchte aufkommen, sie könnten eine heilige Kuh geschlachtet haben.

«Geholfen hat eher Adolf Hitler»

Gandhi war ein gläubiger Hindu, doch in Indien sind starke religiös-ideologische Umwälzungen spürbar. Die Historikerin Mahajan beobachtet, dass in ihrem Land ein «muskulärer Hinduismus» populär geworden ist, gerade in der indischen Mittelklasse kämen Politiker, die sich als eine Art Hindu-Macho inszenierten, gut an. Mit den Prinzipien Gandhis habe das alles nichts zu tun.

In Indien stösst man häufiger auf Menschen, die Bewunderung für Hitler äussern

Manche Inder finden auch aus anderen Gründen kein Interesse mehr am asketischen Vorbild. «Es ist doch so», sagt Jagat Vaish, Geschäftsmann in der Stadt Surat: «Die Leute hier wollen einfach Geld verdienen und es auch ausgeben. Sie wollen ihren Spass im Leben haben.» Mit Gandhi könne er deshalb herzlich wenig anfangen. Schliesslich zweifelt er auch daran, dass der Mann im Lendenschurz tatsächlich so viel getan hat, um Indien zu befreien. «Wenn einer mitgeholfen hat, dann war es wohl eher Adolf Hitler.»

In Indien stösst man häufiger auf Menschen, die Bewunderung für Hitler äussern, auch der Mann aus Surat lässt diese Sympathie durchblicken. Was er über die Taten des mörderischen Diktators weiss, lässt sich im Gespräch nicht herausfinden, doch das Interesse an Hitler scheint vor allem darin begründet zu sein, dass Nazideutschland gegen die Briten Krieg führte. Jagat Vaish folgt dem Reflex «Der Feind deines Feindes ist dein Freund».

Die Rechte der Minderheiten

Was ist übrig von den Prinzipien des Mahatma, hier in Indien? Fühlen sich die Menschen noch inspiriert durch sein Leben? Historikerin Mahajan sieht das Fortleben seines Erbes vor allem in den vielen Versuchen indischer Bürgerrechtler, das Leben der Menschen ganz unten zu verbessern, so wie es Gandhi immer wollte: Gruppen, die versuchen, das Elend zu mindern, die für Kinderrechte streiten und für die Rechte religiöser und ethnischer Minderheiten. All dies sind keine Massenbewegungen, wie sie Gandhi anführte, eher Initiativen und Kampagnen, die im Kleinen wirken, aber auch so etwas anschieben.

«Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht genug für jedermanns Gier.»Mahatma Gandhi

Auf der globalen Bühne allerdings könnte Gandhi bald eine Renaissance erleben – wegen seiner Gedanken zum Verhältnis zwischen Mensch und Umwelt. Von ihm stammt der Satz: «Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht genug für jedermanns Gier.» Es ist, als hätte er damit schon vor Jahrzehnten jenen moralischen Kompass geliefert, an dem sich nun viele junge Klima-Aktivisten ausrichten. Der Kampf gegen hemmungslosen Konsum und rabiate Ausbeutung fossiler Rohstoffe kommt dem Geiste Gandhis recht nahe, verkörperte er doch für alle erkennbar das Gegenteil achtloser Verschwendung.