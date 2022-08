Abhängigkeit von China – Der Solarindustrie droht der Kollaps Die Nachfrage nach Solarenergie erlebt einen beispiellosen Boom. Doch weltweit fehlt das Material, während es lokal an Fachkräften mangelt. Eine Eskalation im Fernen Osten dürfte einem Todesstoss gleichkommen. Isabelle Thommen

In Zeiten der Energiekrisen begehrter denn je: Solarpanels. Foto: Urs Jaudas

Es harzt in der Solarindustrie. Momentan ist die weltweite Nachfrage nach Sonnenenergie bis zu fünfmal grösser als das, was produziert werden kann. Die Supply-Chain aus China ist mit den Covid-Massnahmen bereits ins Stocken geraten. «Was wir lokal produzieren können, fängt niemals die Nachfrage auf», sagt Rafael Stadelmann, Geschäftsführer bei der Solarmarkt GmbH. «In den letzten Jahren wurden in Europa viele Manufakturen an die Wand gefahren. Wir sind sehr stark von China abhängig.»