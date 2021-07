Das Beste aus Zürichs Läden – Der Sommer wird bunt, auch wenn er ausbleibt Ein Teppichlabel, das nun Hüte macht, ein Model, das Brillen designt, und ein Illustrator, der Farbe an die Wände bringt – drei Entdeckungen im Juli. Annik Hosmann

Gut behütet auch bei Regen: Der Bucket Hat von Schoenstaub. Foto: Schoenstaub/zvg

Alle zwei Wochen stellt der «Züritipp» seine Favoriten aus Zürichs Läden vor. Aktuell: eine neue Sonnenbrillen-Kollaboration, ein Hut von einem Zürcher Teppichlabel und bunte Poster für daheim.

Schoenstaub

Schoenstaub-Gründerin und Fotografin Nadja Stäubli in der neuen Kampagne «Summer Madness». Foto: Schoenstaub/zvg

Galaktische Nebel, tropische Blätter, Sportplätze, Terrazzo-Muster: Seit bald zehn Jahren bringen Nadja Stäubli und das von ihr gegründete Label Schoenstaub ungewöhnliche Teppiche in Schweizer Wohnungen. Was mit Teppichen begonnen hat, wurde in den letzten Jahren zu einer ganzen Lebenswelt: Badetücher mit Kaktusprints, Duschvorhänge mit Rastermuster, Kuscheldecken mit Riesenschlangen, Abwaschschwämme in Regenbogenform, Batik-Babybodys. Die Welt von Schoenstaub ist dabei vor allem eines: bunt und laut – und man ist versucht zu sagen: unschweizerisch.