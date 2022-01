Corona-Fallzahlen explodieren – Der Sonderfall Tessin – und was er für die Schweiz bedeutet Der Südkanton hat sich innert kürzester Zeit vom Musterschüler zum Sorgenkind entwickelt. Welche Folgen hat das für die Spitäler? Und droht dieses Szenario bald der ganzen Schweiz? Yannick Wiget Patrick Vögeli , Dariush Mehdiaraghi

Wie ist das möglich? Vor wenigen Tagen galt das Tessin noch als Musterschüler in Sachen Corona. Es wies die niedrigste Inzidenz aller Kantone auf. Und jetzt beklagt es nach dem Jura die meisten Fälle: In den letzten sieben Tagen wurden über 2660 Neuinfektionen pro 100’000 Einwohner gemeldet. Im Schweizer Durchschnitt sind es mit 1329 nur halb so viele.

Vor Weihnachten zählte das Tessin noch weniger Ansteckungen pro Kopf als Bern oder Zürich. Inzwischen sind es fast dreimal so viele. Denn die Kurve der Neuinfektionen ist seither regelrecht explodiert und zeigt fast senkrecht nach oben.