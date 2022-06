Zürcher Sommerhits – Der Sound der Stadt Tanzbarer Rhythmus und eingängige Melodien: Zu einem perfekten Sommer gehört auch die passende Musik. Diese Zürcher Sommerhits machen auch an kühleren Tagen gute Laune. Moira Jurt Lea Schepers Tim Wirth Lena Kesseli

Kandidat für den Sommerhit 2022: «Attention» von Gina Été & DJ Real Madrid. Videostill: Youtube

1993 war es «Macarena», im Jahr 2020 «Jerusalema». Doch was macht einen Song zu einem Sommerhit? Egal, man merkt es eben, wenn die Musik tiefer geht als nur bis in die Ohren – in den Bauch oder in die Füsse und man dazu hüpfen muss. Unsere Lieblingssongs wecken genau dieses Gefühl. Plus, sie verleiden nicht.

Bye Bye: Lou Kaena