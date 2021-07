Restaurant Zur oberen Flühgasse – Der Star auf der Karte Im Seefeld serviert ein Familienbetrieb seit 1949 traditionelle Schweizer Gerichte. Einer der Klassiker der Speisekarte katapultiert sich ins Herz der Autorin. Meinung Priska Amstutz

Seit 70 Jahren der Hausfavorit: Kalbsgeschnetzeltes an Butter-Weisswein-Sauce und mit Rösti. Foto: Samuel Schalch

«Karte kennt ihr?», fragt uns die Serviceangestellte, wobei die Frage eher wie eine Feststellung klingt. Unsere Verneinung scheint sie zu überraschen. Seit 70 Jahren praktisch das gleiche Menü, gut 80 Prozent der Gäste kommen immer wieder. Wer hier isst, weiss, was auf den Teller kommen wird.

Wir erhalten als Neulinge trotzdem beide einen Telefonbuch-dicken Ringordner. Unsere Bedienung versucht, die Lesedauer zu verkürzen: «Berühmt sind wir für das Siedfleisch, das gibt es aber nur am Samstag. Die meisten kommen wegen der Pilzli (frische Pilze mit Stangensellerie an Rahmsauce oder in Butter-Weisswein), der Leberli oder natürlich wegen des Geschnetzelten.»