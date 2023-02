Von einem verheerenden Erdbeben 1999 profitierte er. Jetzt greift ihn die Opposition an. Recep Tayyip Erdogan hier bei einem Besuch im Katastrophengebiet. Foto: Adem Altan (AFP)

Als die Erde in der Türkei das letzte Mal so verheerend gebebt hat, im August 1999, war Recep Tayyip Erdogan erst seit drei Wochen ein freier Mann. Vier Monate hatte er im Gefängnis verbracht, weil er in einer Rede aus einem Gedicht zitiert hatte. Darin waren Worte gefallen wie: Moscheen sind unsere Kasernen, Minarette unsere Bajonette, Gläubige unsere Soldaten.