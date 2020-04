Kopf des Tages Jawed Karim – Der Startschuss dauerte genau 18 Sekunden Mit einem verwackelten Video aus einem Zoo startete Jawed Karim vor 15 Jahren die Plattform Youtube, die zum Milliardengeschäft wurde. Meinung Rita Flubacher

Schon als junger Computer-Experte wurde Jawed Karim, der aus der DDR in die USA gelangte, mehrfacher Millionär. Martin Klimex (imago)

Das aus heutiger Sicht historische Ereignis fand am 23. April 2005 um 20.27 Uhr statt. Jawed Karim, damals 26 Jahre alt, kommentierte mit leicht nuschelnder Stimme die Rüssel der Elefanten, die hinter ihm im Gehege des Zoos von San Diego standen. Das Filmchen von mässiger Qualität dauerte 18 Sekunden. Karim lud es auf die von ihm mit zwei Kollegen gegründete Video-Plattform hoch. Das Video eins in der Geschichte von Youtube trägt den Titel «Me at the Zoo» und wird noch heute fleissig angeklickt.

Wie viele der jungen Gründer im Silicon Valley hat auch Jawed Karim ein Einwanderungsgeschichte zu erzählen. Als er 1979 als Sohn einer deutschen Mutter und eines Vaters aus Bangladesh in Merseburg zur Welt kam, gab es die DDR noch. Weil die Behörden der Familie Karim nicht wohlgesonnen waren, reiste sie 1982 in den Westen nach Neuss. Doch auch hier fühlten sich die Karims mit dem Aufkommen einer ausländerfeindlichen Stimmung in den 1990er-Jahren nicht mehr willkommen. Das Angebot des Technologieunternehmens 3M, wo Jawed Karims Vater in Neuss arbeitete, kam zur richtigen Zeit. Der Arbeitgeber offerierte dem studierten Chemiker einen Job in der Forschungsabteilung am 3M-Hauptsitz in den USA. 1992 reiste die Familie in die USA aus.

Nach Abschluss der Highschool wählte Jawed Karim gezielt die Universität von Illinois aus. Denn dort hatte Marc Andreessen, der Mitbegründer von Netscape, dem damals ersten populären Internetbrowser, studiert. Nach drei Jahren unterbrach er sein Studium, um einen Job beim Online-Bezahldienstleister Paypal in Kalifornien anzutreten. Sein Studium schloss er parallel dazu 2004 als Informatiker ab.

Bei Paypal stiess er auf Chad Hurley und Steve Chen. Und hier winkte dem Trio der erst Jackpot. 2002 schluckte Ebay den Bezahldienst für 1,5 Milliarden Dollar. Jawed Karim kassierte die ersten Millionen Dollar in seinem noch jungen Leben.

2005 verliess das Trio Paypal. Und sie taten, was natürlich in keiner Biografie von Silicon-Valley-Nerds fehlen darf: Sie brüteten nächtelang in ihren Appartements oder im mittlerweile legendären Max’s Opera Café in der Nähe von Stanford über das nächste grosse Ding, das sie lancieren könnten. Jawed Karim brachte schliesslich die Idee einer Plattform ein, wo jedermann seine Videos hochladen und mit anderen teilen konnte. Das war die Geburtsstunde von Youtube.

Noch während der Entwickungsphase verliess Karim das Start-up, blieb aber Mitinvestor. Er zog es vor, an der Eliteuniversität Stanford einen Masterabschluss in Informatik zu machen, während seine beiden Kollegen zu Promis im Silicon Valley wurden.

Im Oktober 2006 tauchte der nächste Jackpot auf, und zwar ein riesiger. Die drei Gründer verkauften Youtube für 1,65 Milliarden Dollar an Google. Karim erhielt für seinen Anteil Google-Aktien im damaligen Wert von 64 Millionen Dollar. Nach heutigen Massstäben ein Riesenvermögen.

Karim blieb an der Universität, um sein Ziel, eine Professur, zu erreichen. Sein Drang, neue Projekte zu entwickeln, lebte er indirekt weiter. 2008 gründete er Y Ventures, das noch heute in der frühen Finanzierung und Betreuung von Start-ups tätig ist. Zu den Kunden gehörte unter anderem Aibnb.