Sebastian Röschs Gastauftritt – Klosterbier und selbst gemachte Bretzel aus der Heimat Der Sternekoch aus dem Restaurant Mesa ist gerade heimatlos. Diese Woche kocht der gebürtige Franke in der Weinstube zur Haue. Für sein Dinner scheut er keinen Aufwand. Claudia Schmid

Setzt sich mit seinen kulinarischen Wurzeln auseinander: Sebastian Rösch im Landesmuseum. Foto: Urs Jaudas

Er ist mehrfach ausgezeichnet, aber heimatlos: Sebastian Rösch (1 «Michelin»-Stern, 17 «Gault Millau»-Punkte) ist seit dem 31. Dezember 2021 nicht mehr als Küchenchef im Restaurant Mesa an der Weinbergstrasse tätig. Linda Mühlemann, Besitzerin des Mesa, ging in den Ruhestand; das bestehende Team wurde nicht von Nachfolgern übernommen.



Für den 33-jährigen Sternekoch war klar, dass er sich bezüglich seiner Zukunft nicht mit der erstbesten Lösung zufriedengeben wollte. Und so hatte er in den letzten Monaten eine längere Pause – sofern man das so nennen mag.