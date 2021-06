Schweizer Design - Der Stewi ist die beste Lebensschule

Schweizer Wäscheständer – Der Stewi ist die beste Lebensschule Die neue Produktlinie der Winterthurer Firma heisst «Tomorrow» – und weckt Emotionen von «Yesterday». Guido Kalberer

Das erste Stewi-Modell von Steiner Winterthur: Der Wäscheschirm «De Luxe» 4 (1957-1960). Foto: Keystone

Steiner Winterthur bringt nach 30 Jahren ein neues Produkt heraus. Der klassische Stewi-Wäscheständer sagt viel aus über die Schweizer Mentalität nach der Mitte des 20. Jahrhunderts. Hier einige Punkte, die für die Familien jener Zeit prägend waren.

Stewi steht für Aussenpolitik

Wer einen Stewi besitzt, macht den Nachbarn nonverbal, aber unübersehbar klar: Der Garten ist imfall gross genug für dieses Riesengestell à la Tinguely. Und im Unterschied zu den neumodischen Kleinfamilien ist hier eine richtige Familie zuhause - mit mindestens so vielen Kindern wie der Stewi Arme hat.

Stewi steht für Gemeinschaft

Im Freien steht, fest installiert, eine riesige Wäschespinne, die sich je nach Sonnenstand drehen lässt. Die ganze Wäsche einer Grossfamilie findet auf den knallbunten Nylonseilen Platz. Je weiter die Äste nach aussen greifen, umso höher wird die Spinne: Dort hängen, um die Mutter zu entlasten, die grösseren Kinder ihre Wäschestücke auf, die Kleinen müssen ihre Sachen näher am Stamm festklammern.

Stewi steht für Ungleichheit

Bei der Suche nach einem Platz an der Sonne zeigt sich die gewachsene Ungleichheit. Wer gross ist, hängt die Wäsche am äussersten Ende auf, und zwar so, dass deren Schatten just auf die nassen Stücke der kleinen Kinder fallen. Diese akzeptieren diesen biologisch bedingten Nachteil schulterzuckend - meistens.

Für kleine Kinder waren die höher gelegenen Stellen der Spinne – ohne Tricks – unerreichbar. Foto: Keystone

Stewi steht für Kommunikation

Wenn kein Schemel greifbar ist, sich also keine technische Lösung zur Überbrückung des Grössenunterschieds finden lässt, suchen die Kleinen das Gespräch mit den Grossen. Klar, können sie helfen, die Sachen, die schnell trocknen müssen (schon bald beginnt das Training), höher zu hängen. Das ist bloss eine Frage der Gegenleistung (wenn nicht eine Tafel Schokolade, dann wenigstens die Hälfte davon).

Stewi steht für Lebensschule

Wer sich unter einen Stewi begibt, bekommt ab und zu eine nasse Klatsche – die beste Vorbereitung auf eine Gesellschaft, die hierarchisch geordnet ist. Stewi-gestählt schauen wir in die Zukunft: Überall lauern Gefahren, aber je tiefer die Wäsche hängt, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass man eins ausgewischt bekommt.

Und es gibt ihn immer noch: Dieser Stewi hat noch viel Platz zum Trocknen der Wäsche zu vergeben. Foto: Keystone

Stewi steht für Steiner Winterthur

Wer von Stewi spricht, weiss meist nicht, was der Name bedeutet. Die Lancierung der neuen Produktlinie nach 30 Jahren bringt ihn wieder ins Bewusstsein: Steiner Winterthur. Okay, aber Stewi ist besser, denn Stewi ist ein Gefühl, kein Name.

