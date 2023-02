Neue Polit-Comedy-Show – Wie Michael Elsener die Schweizer Politik wieder lustig macht Abstimmen dürfe nicht das Hobby einer Minderheit sein, sagt der Comedian. Er sucht nun mit dem Publikum nach Lösungen. Sein Programm: Alles wird gut. Stefan Busz

«Wenn etwas nicht so ist, wie ich es möchte, will ich es verändern»: Michael Elsener. Foto: Urs Jaudas

Er habe so eine Idee, sagt Michael Elsener und setzt sich für den Fotografen bei der Schifflände in Pose. Rund um ihn: Pylon, also ein Verkehrshütchen, blinkende Warnleuchte und ein Faltsignal mit der Aufschrift «Verkehrsschule», diese Sachen hat sich Elsener ganz freundlich auf der Baustelle nebenan ausgeliehen. So sitzt er nun da, ganz entspannt, ein Passant ruft ihm entgegen: «Weiterhin viel Erfolg!» So ist es, wenn man mit dem Comedian unterwegs ist: Er beginnt ganz schnell, seine Umgebung umzugestalten. Er sagt: «Wenn etwas nicht so ist, wie ich möchte, will ich es verändern.»