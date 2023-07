Togg T10X – Der Stolz der Nation Mit dem SUV Togg T10X kommt jetzt das erste türkische E-Auto auf den Markt. Ein Leuchtturmprojekt für eine stolze Nation, die ein Auto-Trauma zu bewältigen hat. Tomas Hirschberger

Seit wenigen Tagen fahren erste Toggs auf heimischen Strassen in der Türkei. Foto: FrontRowSociety.net

Der türkische Autotraum beginnt am 29. Oktober 1961 mit einer Posse von nationaler Tragweite. Ausgewählte Ingenieure werden von der Regierung beauftragt, das erste in der Türkei entwickelte Auto zu bauen. Vier Prototypen der biederen Stufenhecklimousine Devrim (übersetzt: Revolution) entstehen. Per Eisenbahn werden die Modelle nach Ankara gebracht und am Tag der Republik feierlich Präsident Cermal Gürsels übergeben. Die Ehrenrunde des türkischen Machthabers endet vor versammelter Presse nach nur wenigen Metern abrupt und ohne Pointe. In der Aufregung hatte man vergessen, Sprit nachzufüllen. Der Devrim geht nie in Serie. Sehr wohl aber in die Geschichtsbücher als das «100-Meter-Auto». Diese Story kennt jedes türkische Kind. Und sie ist wichtig, um den neuen SUV Togg T10X zu verstehen und dessen Tragweite für die Türkei. Denn dieses Leuchtturmprojekt baut auf der Hoffnung einer ganzen Nation.