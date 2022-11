Korruptionsaffären in Österreich – Der Strippenzieher bleibt stur und schweigt Thomas Schmid, einst Vertrauter von Sebastian Kurz, hätte vor einem Parlamentsausschuss brisante Vorwürfe gegen den Ex-Kanzler und andere ÖVP-Politiker erhärten können. Cathrin Kahlweit aus Wien

Berief sich auf sein Aussageverweigerungsrecht: Thomas Schmid auf dem Weg zum parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Wien, 3. November 2022. Foto: Keystone

Die Erwartung war riesig, die Enttäuschung dann umso grösser, als Thomas Schmid auf die Frage, ob er ein Statement abgeben wolle, zu sprechen begann. Denn sehr schnell war klar: Er würde nichts sagen. Der ehemalige Generalsekretär im österreichischen Finanzministerium und einst Vertrauter von Ex-Kanzler Sebastian Kurz ist eine zentrale Figur in den Korruptionsermittlungen gegen die Regierungspartei ÖVP.

Schmid erschien am Donnerstagmorgen vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss, dem er sich als Zeuge monatelang entzogen hatte. Und die Hoffnung der Opposition, aber auch des grünen Regierungspartners war gewesen, dass der Mann, der Licht ins Dunkel vieler dubioser Vorgänge in der Ära Kurz würde bringen können, den Abgeordneten unter Wahrheitspflicht erzählt, wie das war mit frisierten Umfragen, Steuernachlässen für Milliardäre, Posten für Parteifreunde, Steuergeld für parteinahe Organisationen. (Lesen Sie zum Thema auch den Artikel «Jeder Satz ist eine Anklage».)

ÖVP nennt Zeugen einen «Lügenbaron»

Schmid hatte seit Juni heimlich bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) zu zahlreichen Vorwürfen ausgesagt. Mehr noch, er hatte, da er auf einen Kronzeugenstatus spekuliert, auch ausgepackt über Dinge, die den Ermittlern noch unbekannt waren. Und er hatte ein umfassendes Geständnis abgelegt. Darin belastet er sich selbst, Kurz und zahlreiche weitere ÖVP-Politiker schwer. Auch gegen die ÖVP selbst als Partei wird ermittelt. Sie nennt Schmid, der mittlerweile in den Niederlanden lebt und sich mit Ex-Kanzler Kurz überworfen hat, einen «Lügenbaron».

Eben deshalb war sein Auftritt vor dem Untersuchungsausschuss mit Spannung erwartet worden: Würde Schmid den Parlamentariern bestätigen, was sie parallel zur WKStA seit Monaten herauszufinden versuchen, dass nämlich frühere und aktive Politiker der Volkspartei tief im Korruptionssumpf von Untreue, Bestechung, Bestechlichkeit, Vorteilsnahme und Falschaussagen stecken? Die ÖVP sagt: Das stimmt nicht. Wenn überhaupt, habe es einige unschöne Chats zwischen Politikern und Strippenzieher Thomas Schmid gegeben, das sei aber nicht strafbar.

Auf keine Frage der Parlamentarier gab Schmid eine Antwort, auch die Androhung einer Beugestrafe beeindruckte ihn nicht.

Dem Auftritt von Schmid war eine heftige Auseinandersetzung im Ausschuss vorausgegangen. Die ÖVP wollte nämlich Schmid partout auch zu Themen befragen, zu denen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft noch nicht abgeschlossen sind. Das gehe absolut nicht, hiess es aus der Opposition: Die ÖVP wolle damit nur die Ermittlungen gegen ihre eigenen Leute aushebeln. Ein Konsultationsverfahren zwischen den Fraktionen zu der Frage, was gefragt werden dürfe, scheiterte an der ÖVP, sodass am Mittwoch Justizministerin Alma Zadic das Verfassungsgericht anrief, damit dieses entscheide. Das sollte die ÖVP disziplinieren, aber die stellte sich stur.

Nach dem ganzen Hickhack folgte dann am Donnerstag der Paukenschlag: Schmid berief sich auf sein Aussageverweigerungsrecht. Auch gegen ihn werde wegen zahlreicher Vorwürfe ermittelt, er wolle sich nicht selbst weiter belasten. Der Ausschuss widersprach, schliesslich habe Schmid doch schon vor der WKStA ausgepackt und müsse nur wiederholen, was er schon ausgesagt habe. Aber Schmid blieb stur: Auf keine Frage der Parlamentarier gab es eine Antwort, auch die Androhung einer Beugestrafe beeindruckte ihn nicht. Frust machte sich breit, die Sitzung geriet zur Farce und wurde früh beendet.

Schmid wollte sich nicht vorführen lassen

Warum Schmid mauert, macht eine schriftliche Erklärung deutlich, die sein Anwalt Roland Kier später verteilen liess: Einzelne «parteilich agierende Mitglieder» des Ausschusses würden versuchen, die Wahrheitsfindung zu torpedieren. Gemeint war die ÖVP. Sein Mandant werde aber weiter seinen Beitrag zur Aufklärung leisten. Sinngemäss bedeutet das: Schmid wollte sich nicht vorführen lassen und seinen Kronzeugenstatus nicht riskieren.

Der parlamentarische Ausschuss wird nun seine Arbeit, entgegen letzten Planungen, doch noch eine Weile fortsetzen. Man will Schmid noch einmal befragen – wenn das Verfassungsgericht gesprochen oder aber wenn Schmid bei der WKStA fertig ausgesagt hat.

