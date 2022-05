Eine spezielle Wohngemeinschaft (Teil 2) – Der Student hilft im Garten, statt Miete zu zahlen Vor neun Monaten zog in Kloten ein Student bei einem ihm wildfremden Rentner ein. Er wohnt mietfrei, leistet aber ein paar Stunden Hilfe pro Woche. Ist das gut gegangen? Hélène Arnet

Josef Niederberger (78) und Rocco Danneberg (18) reparieren zusammen den Rasenmäher, der streikt. Foto: Sabina Bobst

Der 18-jährige Berliner Rocco Danneberg spricht von «Heimkommen». Er sei vor ein paar Tagen aus Berlin «heimgekommen». Heim in dieses Haus in einem ruhigen Quartier am Rande von Kloten, in das er erst im vergangenen August eingezogen ist. Dort wohnt der 78-jährige Josef Niederberger. Rocco nennt ihn Sepp.

Gerade versuchen sie den Rasenmäher, der streikt, zu reparieren. Der Ältere, ehemaliger Maschineningenieur der ehemaligen Swissair-Tochter bei SR Technics, versteht also etwas von Motoren. Der Jüngere, Student der Wirtschaftswissenschaften, will etwas darüber lernen.