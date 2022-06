Abtreibungsrechte in den USA – Der Supreme Court hat Millionen Frauen entmündigt Die USA haben durch das Abtreibungsurteil ihres Obersten Gerichts einen grossen Schritt in eine repressive Vergangenheit gemacht. Aber es gibt einen Weg, das Land aus dieser Vergangenheit wieder zu befreien. Meinung Hubert Wetzel aus Washington

Mächtige Justiz: Demonstrantinnen und Demonstranten protestieren gegen die Urteile des höchsten US-Gerichtes. Foto: Alex Kent (AFP)

Wer regiert die Vereinigten Staaten von Amerika? Das mag wie eine banale Frage klingen, denn schliesslich ist es kein Geheimnis, wer der Präsident ist: der Demokrat Joe Biden. Es ist auch bekannt, wer in den beiden Kammern des Kongresses, im Abgeordnetenhaus und im Senat, jeweils die Mehrheit hat: die Demokratische Partei. Man könnte daher zu dem Schluss kommen, dass besagte Demokraten in den USA über die Regierungsmacht verfügten.



Das ist nicht falsch. Aber es ist eben auch nicht ganz richtig, wie man kürzlich gesehen hat. Da veröffentlichte das US-Verfassungsgericht, der Supreme Court, zwei Urteile. Und in beiden Fällen reichten sechs respektive fünf konservative Richterinnen und Richter, von denen drei ihr Amt Donald Trump verdanken, um dem Land eine harte rechte Politik aufzuzwingen – so hart und rechts, dass die Republikaner es nie geschafft hätten, diese Politik auf dem normalen, gesetzgeberischen Weg durchzusetzen.