Schlachten der Wohlstandsgesellschaft – Der SUV – Kampfpanzer des Strassenverkehrs

Die Schlachten der Wohlstandsgesellschaft finden in den Quartierstrassen unserer Städte statt. An den Kreuzungen, den Rotlichtern, den Ausfallstrassen und Fussgängerstreifen. Es sind unerbittliche Gegner, die aufeinandertreffen. Velofahrerinnen, Fussgänger und Benützerinnen des öffentlichen Verkehrs auf der einen Seite; Autofahrer in grosszügig bemessenen Gefährten auf der anderen.

Es ist ein Kampf um Raum. Er wird politisch ausgefochten und auch physisch – wer sich regelmässig durch eine Schweizer Stadt bewegt, der weiss, wie hässig immer alle sind. Horror!