In eigener Sache – Der «Tages-Anzeiger» kommt ans

Züri-Fäscht Zum ersten Mal wird der «Tages-Anzeiger» einen eigenen Stand am Züri-Fäscht haben. Auf die Besucherinnen und Besucher warten ein abwechslungsreiches Programm und ein einzigartiger Tagi-Drink.

Zürich feiert die Stadt – das Team des «Tages-Anzeigers» feiert mit.

Foto: Urs Jaudas

Das grösste Volksfest der Schweiz findet diesen Sommer endlich wieder statt. Vom 7. bis 9. Juli werden bei – hoffentlich – sonnigem Wetter bis zu zwei Millionen Besucherinnen und Besucher das Züri-Fäscht geniessen. Mit dabei ist zum ersten Mal auch der «Tages-Anzeiger». Wir freuen uns, Sie, liebe Leserinnen und Leser, an unserem Stand gegenüber dem Bürkliplatz (Kurt-Guggenheim-Anlage) zu begrüssen.

Was Sie erwartet: Sie können eine Liveaufzeichnung unserer Podcasts «Dritte Halbzeit» oder «Tages-Anzeigerin» mitverfolgen, einen «TagiTalk» mit Jacqueline Badran oder Natalie Rickli besuchen oder am Sonntag am Tagi-Familientag ein Kinderkonzert der Band Luusbuebe geniessen. Am Abend wird der Stand zum Festzelt, wir freuen uns auf ein tolles Line-up von Zürcher DJs. Ausserdem gibt es die Möglichkeit, an interaktiven Quizzes mitzumachen und sich von unserem Tagi-Fototeam fotografieren zu lassen.

Das Wichtigste in Kürze Infos einblenden Wo Der Stand des «Tages-Anzeigers» befindet sich am Ende der Bahnhofstrasse, gegenüber dem Bürkliplatz, an der Kurt-Guggenheim-Anlage. Wann Freitag, 7. Juli, von 17 Uhr bis 3 Uhr

Samstag, 8. Juli, von 12 Uhr bis 3 Uhr

Sonntag, 9. Juli, von 12 Uhr bis 20 Uhr Was Live-Podcasts, Interviews und Live-Fotoshootings und musikalische Highlights warten im Festzelt auf Sie (detailliertes Programm weiter unten). Sie können an unserem Stand ausserdem T-Shirts und Caps der «Julian Zigerli x Tages-Anzeiger»-Kooperation kaufen, Fotos in unserer Fotobox machen und natürlich auch Abos abschliessen.

An der Tagi-Bar können Sie sich erfrischen und sich gleichzeitig mit den Mitarbeitenden des «Tages-Anzeigers» austauschen, die hinter der Bar stehen und für einmal nicht schreiben und recherchieren, sondern Bier zapfen und Cocktails mixen. Apropos Cocktails: Verpassen Sie es nicht, unseren exklusiven Negroni Tagiato zu probieren, eine hauseigene Interpretation des italienischen Aperitifs.

Anlässlich des Züri-Fäscht spannt der «Tages-Anzeiger» ausserdem mit dem Zürcher Designer Julian Zigerli zusammen. Was mit einem Aprilscherz begonnen hatte, wird nun Wirklichkeit: In Kooperation mit Zigerli lanciert der «Tages-Anzeiger» Shirts und Caps, die Sie am Züri-Fäscht zum ersten Mal ergattern können. Das Motto der Kooperation lautet «Read. Talk. Love» und kommt im klassischen Zigerli-Stil daher.

Das Programm

Freitag, 7. Juli

17.00–18.00: Livepodcast aus der Tagi-Redaktion: Die «Tages-Anzeigerin» ist zurück. Priska Amstutz, Annik Hosmann und Kerstin Hasse sprechen live über Frauen, die Schlagzeilen schreiben

18.30 Uhr–19.30 Uhr: 55 Fragen an … Natalie Rickli (Moderation: Tagi-Inland-Chef Mario Stäuble)

#tagitanzt:

21.00–00.00 Uhr: DJ Jay Boogie

00.00–03.00: Noa ohni H

Samstag, 8. Juli

12.00–14.00 Uhr: Tagi-Fotografinnen und -Fotografen porträtieren Leserinnen und Leser live

14.00–15.00 Uhr: Livepodcast aus der Tagi-Redaktion: Der beliebte Fussballpodcast wird live am Stadtfest aufgezeichnet

15.30–16.15 Uhr: 55 Fragen an … Jacqueline Badran (Moderation: Tagi-Inland-Chef Mario Stäuble)

16.30–17.30 Uhr: Sophie Toth im TagiTalk: Wir lüften das Geheimnis von «Tschugger». TV-Produzentin und «Tschugger»-Miterfinderin Sophie Toth erklärt im TagiTalk, was eine erfolgreiche Serie ausmacht, wie viel Sprengstoff die TV-Crew verbraucht hat – und warum es manchmal richtig ist, voll auf Risiko zu gehen. (Moderation: Kerstin Hasse, Mitglied der Chefredaktion)

17.45–18.30 Uhr: TagiTalk mit Karikaturist Felix Schaad: Wir reden mit unserem Tagi-Karikaturisten über die Macht der Satire und lernen, worauf es beim Zeichnen von Comics und Karikaturen ankommt. (Moderation: Claudia Schmid, Leiterin Stadtleben)

19.00–19.30 Uhr: Livepodcast aus der Tagi-Redaktion: Chefredaktorin Raphaela Birrer im Gespräch

20.00–22.00 Uhr: Tagi-Fotografinnen und -Fotografen porträtieren Leserinnen und Leser

#tagitanzt:

21.00–00.00 Uhr: Alex Dallas

00.00–03.00 Uhr: DJ SRSN und Ms Hyde

Sonntag, 9. Juli

Am Tagi-Familientag gibt es von 12 bis 18 Uhr Aktivitäten für die ganze Familie

11.00–18.00 Uhr: Kinderbar (betreut)

12.00–14.00 Uhr: Tagi-Fotografinnen und -Fotografen porträtieren Familien

15.00–16.00 Uhr: Die Zürcher Band Luusbuebe bringt Musik für kleine und grosse Gäste ins Tagi-Festzelt

16.30–17.00 Uhr: Mamabloggerin und Slam-Poetin Maria Wyler live auf der Tagi-Bühne

17.30–19.30 Uhr: Tagi-Fotografinnen und -Fotografen porträtieren Leserinnen und Leser

kh

Fehler gefunden?Jetzt melden.