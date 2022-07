Ein Jahr nach der Flut – Der Taucher, der 65 Menschen rettete Nach dem Jahrhunderthochwasser in Westdeutschland rettete Polizeitaucher Patrick Reichelt Menschen – und wäre in den Fluten selbst fast ertrunken. Jetzt erinnert er sich. Christian Wernicke aus Swisttal-Heimerzheim

Nach einem Jahr wieder an dem Ort, an dem er unter Wasser gezogen wurde: Polizeitaucher Patrick Reichelt. Foto: Christian Wernicke

In der Quellenstrasse beginnt sein zweites Leben. Vorsichtig setzt Polizeihauptkommissar Patrick Reichelt am frühen Nachmittag des 15. Juli 2021 einen Fuss vor den anderen. Er kann nicht erkennen, wo er hintritt, bis über die Hüften umspült ihn die braune Brühe. In der Nacht hat sich der Swistbach, der sonst zwanzig Meter weiter gemütlich vorbeiplätschert, in einen reissenden Strom verwandelt und den Ortskern von Heimerzheim überflutet. Reichelt tastet sich um die Hausecke eines grau-weissen Neubaus, wagt einen Schritt nach vorn – und tritt ins Nichts.