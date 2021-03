Culmann-Take-away – Der Terrassen-Streit … ach, lassen wir es Auf der schönsten Terrasse von Zürich kann man essen. Zum Beispiel eine Take-away-Pizza aus dem nahe liegenden Restaurant Culmann. David Sarasin

Wer diese Aussicht hat, dem können Terrassen-Streits in den Skigebieten reichlich egal sein. Foto: Stephanie Dinkel

Der Terrassen-Streit in den Skigebieten … ach, lassen wir das. Zum Glück ist diese Diskussion für den Moment durch. Noch immer aktuell sind die vielen geschlossenen Restaurants. Und die Tatsache, dass Terrassen nun mal etwas sind, was den Leuten behagt. In Zürich lässt sich damit was machen: Die schönste Terrasse der Stadt, die Polyterrasse vor dem ETH-Hauptgebäude, hat geöffnet. Da es in der Gegend ein paar tolle Restaurants gibt, kann man sich dort – mit Aussicht fast wie in einem Skigebiet – mit Take-away verköstigen.

Eines dieser Restaurants ist das Culmann an der Culmannstrasse, ein paar Schritte vom Aussichtspunkt entfernt. «Sie können die Pizza stehend an der Mauer unserer eigenen Terrassen essen», sagt die Bedienung an diesem Montagabend. Wir bevorzugen die majestätische Aussicht ein paar Meter weiter.