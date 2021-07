Film-Highlights der Woche – Der Terror kommt nach Dänemark In der Serie «Wenn die Stille einkehrt» erschüttert ein Anschlag Kopenhagen. Dazu haben wir weitere Film- und Serientipps. Hans Jürg Zinsli , Pascal Blum , Gregor Schenker

Die dänische Justizministerin Elisabeth Hoffmann (Karen-Lise Mynster) stellt sich den Medien. Szene aus «Wenn die Stille einkehrt». Foto: Arte

Wenn die Stille einkehrt

Serie von Dorte Warnøe Høgh und Ida Maria Rydén, Dänemark 2020, 10 Folgen

Bei jedem Serien-Pitch ist eine Geschichte dabei, die sich um eine Reihe von Figuren dreht und die auf ein schreckliches Ereignis zuläuft, das am Ende alle auf die eine oder andere Art betrifft. Der dänische Zehnteiler «Wenn die Stille einkehrt» von Milad Alami gehört auch dazu, überzeugt aber mit genauer Figurenzeichnung und hervorragenden Schauspielerinnen und Schauspielern.

Das Unheil, das diese Menschen – unter anderem einen Koch und die dänische Justizministerin – ereilt, ist ein Attentat in einem Restaurant in Kopenhagen. Die Serie beginnt ein paar Tage früher und zeigt die dänische Gesellschaft als stark von Ressentiments gegenüber Einwanderern und Flüchtlingen geprägt, aber auch als Land, in dem diejenigen viele Freiheiten geniessen, die sich diese leisten können. Auch beiläufig wird einiges gesagt: Die Justizministerin ist lesbisch und hat einen Assistenten namens Farshad. (blu)

Die Justizministerin (Karen-Lise Mynster) witzelt mit ihrem Assistenten (Hadi Ka-Koush) an einem Empfang. Doch bald stellt ein Anschlag alles auf den Kopf. Foto: Arte

Space Jam: A New Legacy

Komödie von Malcolm D. Lee, USA 2021, 117 Min.

Skurril ist die Idee ja: Ein Basketballer tut sich mit Cartoonfiguren zusammen, um in einem Spiel einen übermächtigen Gegner zu besiegen. In «Space Jam» (1996) war es Michael Jordan, der Bugs Bunny, Daffy Duck und ihren Freunden dabei half, gefährliche Aliens in die Schranken zu weisen. In einer Nebenrolle spielt Bill Murray sich selbst und rettet im Finale den Tag.

Ein Meisterwerk war der Film wirklich nicht, aber er war äusserst erfolgreich und hat sich über die Jahre eine treue Fangemeinde erhalten. Ein Vierteljahrhundert später kommt ein Remake ins Kino, in dem die aktuelle Basketball-Grösse LeBron James im Zentrum steht. Der gerät an eine böse künstliche Intelligenz, die die Server der Warner-Bros.-Studios kontrolliert: Al G. Rhythm (Don Cheadle). James wird in die Computerwelt gesogen, wo das Programm ihn zu einem Basketball-Match herausfordert. Theoretisch darf sich James für sein Team die besten Leute aus dem Warner-Bros.-Universum holen, aus den «Wonder Woman»-Comics zum Beispiel oder aus «Game of Thrones». Am Ende helfen ihm allerdings allein die Looney Tunes um Bugs Bunny.

«Space Jam: A New Legacy» ist ebenso wenig ein guter Film wie das Original und in erster Linie ein langer Werbespot für die US-Basketball-Liga, Warner Bros. und Nike. Aber er hat tatsächlich genügend bizarre Einfälle und lustige Witze, um durchgehend zu unterhalten. (ggs)

Lacci

Drama von Daniele Luchetti, I/F 2020, 100 Min.

Wenns im Kino um unglückliche Paare geht, darf man sich auf grössere Gefühlseruptionen gefasst machen. So auch im Fall von Vanda (Alba Rohrwacher), die der neuen Geliebten ihres Mannes (Luigi Lo Cascio) auf offener Strasse eine runterhaut. Die Leidtragenden sind die Kinder. Regisseur Daniele Luchetti erzählt in dieser Romanadaption von Domenico Starnone von einer neapolitanischen Familie aus den Achtzigerjahren, die auseinanderdriftet, aber doch zusammenhalten will. Allerdings tragen die zahlreichen Zeit- und Perspektivenwechsel nicht unbedingt zu einer kohärenten Geschichte bei. Und obwohl Alba Rohrwacher bei ihrem Spiel an die Grenzen geht, lässt sich eine Überdramatisierung des Geschehens kaum von der Hand weisen. (zas)

It’s Always Sunny in Philadelphia

Serie von Glenn Howerton, Rob McElhenney, USA 2005 bis heute, 15 Staffeln

Bei uns viel zu wenig bekannt ist die Gang der fünf Idioten, die sich im Paddy’s Pub in Philadelphia treffen. Dort hecken die Freunde absonderliche Pläne aus, die jedes Mal auf Verrat, Grausamkeit und andere unschöne menschliche Wesenszüge hinauslaufen. Mittlerweile ist «It’s Always Sunny in Philadelphia» die am längsten andauernde Sitcom in den USA. Warum? Weil sie in jeder Episode das «Seinfeld»-Rezept befolgt: wieder nichts gelernt. (blu)

Staffel 1–3 ab Di 20. 7. auf Sky

Annabel

Krimiepisode von Paul Henreid, USA 1962, 48 Min.

Das Filmpodium zeigt eine Reihe von Patricia-Highsmith-Verfilmungen, den Anfang macht «Annabel», eine Episode aus der Serie «The Alfred Hitchcock Hour». Die basiert auf dem Highsmith-Roman «This Sweet Sickness» und erzählt von einem Stalker (Dean Stockwell), der seiner Ex-Freundin (Susan Oliver) nachstellt. Thomas Bodmer, der ehemalige «Züritipp»-Filmredaktor, gibt eine Einführung zur Filmreihe. (ggs)

Mi 21.7., 18 Uhr, Filmpodium

Der Mann (Dean Stockwell) stellt einer Frau nach. Foto: Filmpodium

The Empty Man

Horror von David Prior, USA/SA/UK 2020, 137 Min.

Auf der Suche nach einem verschwundenen Mädchen entdeckt ein Ex-Cop (James Badge Dale) eine Organisation von angeblichen Nihilisten, die sich von einem dämonischen Wesen speisen lassen. Was folgt, ist eine saubere Wiederbelebung von Klassikern wie «The Ring», angereichert durch eine ausgesprochen verstörende Tonspur. Mit welcher Ruhe dieses Psychogramm eines Opfers oder Täters inszeniert ist, da ist man mitunter sprachlos. Um im Film zu bleiben: Am Zähneklappern merkt man die Intensität. (zas)

Auf Sky

Dirty Dancing

Tanzfilm von Emile Ardolino, USA 1987, 100 Min.

«Nobody puts Baby in a corner.» Das diesjährige Xenix-Open-Air startet mit «Dirty Dancing», wo sich die junge Baby (Jennifer Grey) in den Tanzlehrer Johnny (Patrick Swayze) verliebt. Ein Tanzfilm mit grossen Gefühlen und einem Soundtrack, der 80er-Jahre-Pop mit Oldies mischt. (ggs)

Fr 16.7., 21.30 Uhr, Xenix

