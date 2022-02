Bataclan-Prozess – Der Terrorist, der kein Mörder sein will Im Prozess um die Anschläge vom 13. November 2015 in Paris wird erstmals der Hauptangeklagte befragt. Aber seine Antworten sind eher wirr als erhellend. Nadia Pantel aus Paris

«Ich habe niemanden getötet und niemanden verletzt»: Der Hauptangeklagte in einer Zeichnung vor dem Gericht in Paris. Foto: AFP

Was weiss er? Und was hat er getan? An diesem Mittwoch sollen im Sondersaal des alten Pariser Justizpalastes die Antworten auf diese Fragen gefunden werden. Der Hauptangeklagte im Prozess zum 13. November 2015 steht vor Gericht.